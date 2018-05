Basketball Riesen scheitern trotz großem Kampf

Berlin / bz/ae

Der Traum vom Einzug ins Playoff-Finale ist geplatzt: Nach der dritten Halbfinalniederlage ist die Basketball-Spielzeit 2017/2018 für die MHP Riesen Ludwigsburg beendet. Die Barockstädter unterlagen am Sonntagnachmittag bei Alba Berlin knapp mit 88:91. Berlin steht nach 3:0 Siegen im Finale um die deutsche Meisterschaft. Für Ludwigsburg bedeutet es das Ende einer überragenden Spielzeit, die am 19. September 2017 mit dem ersten Qualifikationsspiel zur Champions League in Sarajevo begann. Nach der deutlichen Niederlage in Halbfinale zwei zeigten die Barockstädter in Berlin nochmals viel Herz und eine couragierte Leistung. Dwayne Evans war mit 18 Zählern der Topscorer.

„Wir können stolz sein. Uns hatte vor der Saison keiner auf der Rechnung, und trotzdem sind wir so weit gekommen“, schwang im Fazit von Spielmacher Kerron Johnson nach dem Match eine gehörige Portion Stolz auf das Erreichte in der Spielzeit 2017/2018 mit. Johnson steuerte 11 Punkte, 8 Assists und 5 Ballgewinne bei. Bei Berlin überzeugte Spencer Butterfield mit 19 Zählern.

Der Start verlief aus Sicht der Gäste mit 4:15 katastrophal. Über mehr Druck in der Defense fanden die Riesen aber ins Spiel. Jeremy Senglins Dreier zum Viertelende hielt Ludwigsburg auf 23:27 dran. Im zweiten Durchgang eroberten die Riesen schließlich die Führung (33:30). Großen Anteil daran hatte Evans, der sich in der Offensive gut in Szene setzte. Elf Zähler markierte der US-Amerikaner bis zur Halbzeit. Ludwigsburg führte mit 43:42.

Nach der Pause folgte ein Nackenschlag, als sich Johnson bei einer Aktion unter dem Korb am Knöchel verletzte. Der Spielmacher zeigte aber Biss: Zum Viertelende kam er trotz Verletzung zurück. Nachdem die Dreierquoten auf beiden Seiten lange Zeit unterdurchschnittlich gewesen waren, steigerte sich Berlin in diesem Bereich im dritten Viertel. Dank ihrer konstanteren Offensive zogen die Hauptstädter davon – 57:67 hieß es aus Ludwigsburger Sicht.

Im Schlussabschnitt zeigten die MHP Riesen trotz Müdigkeit viel Moral. Bis auf 83:87 kämpften sie sich heran. In den finalen zwei Minuten sollte es zum Auswärtserfolg aber nicht mehr reichen, wenngleich die Gäste abermals auf drei Zähler verkürzten. Endstand: 88:91.

John Patrick zeigte sich nach der Partie als fairer Verlierer und würdigte die Leistung beider Teams. „Nachdem wir in den ersten zwei Spielen vom Feld gepustet worden sind, bin ich sehr stolz darauf, wie wir heute reagiert haben. Wir haben jetzt sechsmal gegen Alba gespielt und sechsmal verloren. Auch wenn wir sehr stolz auf unseren dritten Platz sind, müssen wir zugeben, dass Alba noch besser ist“, stellte der Riesen-Coach fest. Sein Berliner Kollege Aito Garcia Reneses gab das Kompliment zurück. „Es ist wirklich schwierig, gegen Ludwigsburg zu gewinnen. Die Riesen spielen mit sehr hoher Intensität und großer Ambition“, sagte der spanische Star-Trainer. „Sie haben trotz 0:2-Rückstand nicht aufgegeben und uns nichts geschenkt.“