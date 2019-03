Nicht unbedingt das beste Spiel lieferten die MHP Riesen Ludwigsburg gegen den Drittletzten der Basketball-Bundesliga (BBL), Science City Jena, ab. Doch am Ende gewannen die Barockstädter gegen das Kellerkind aus Thüringen mit 86:74 und holten damit wichtige Punkte im Kampf um die Playoff-Plätze.

Das erste Viertel war zunächst nichts für Basketball-Feinschmecker. Die Wurfquoten ließen auf beiden Seiten zu wünschen übrig, Ludwigsburg unterliefen zudem einige Fouls. Nach nicht einmal zweieinhalb Minuten hatte David McCray schon zwei Fouls zu Buche stehen und als gerade die vierte Minute angebrochen war, waren auch schon fünf Teamfouls auf Ludwigsburger Seite zusammengekommen. Dem Spiel tat dieser zerfahrene Beginn natürlich alles andere als gut. Jena machte zwar nach eineinhalb Minuten die ersten Punkte durch einen Korbleger von Ronald Roberts und einen anschließenden Freiwurf, doch es dauerte fast drei Minuten, ehe auch Ludwigsburg das erste Mal auf die Anzeigetafel kam. Jordon Crawford verkürzte mit einem Dreier auf 3:4.

In der Folge kamen aber die Gastgeber besser ins Spiel. Nach einer ersten Führung durch einen weiteren Dreier von Owen Klassen und einen Halbdistanzwurf von Marcos Knight steckte das Team von Trainer John Patrick auch einen nochmaligen Rückschlag (8:11) weg und ging sogar zweimal mit vier Punkten in Führung. Am Ende der ersten zehn Minuten betrug der Abstand immerhin noch drei Punkte.

Die wackelten zunächst im zweiten Viertel, als der Drittletzte aus Thüringen auf 17:18 und 19:20 herankam. Doch dann ging kurzzeitig gar nichts mehr bei den Gästen. Einerseits standen die Ludwigsburger gut, blockten beispielsweise durch Klassen, andererseits waren aber auch ein paar richtig schlechte Würfe, darunter ein Airball, dabei. Die Riesen nutzten dies, um auf 31:19 davonzuziehen. Allerdings wurden auch sie nun ein wenig nachlässig, ließen Jena wieder auf 30:36 herankommen. Am Ende packten sie aber noch einmal zwei Punkte Abstand drauf, gingen mit einer verdienten, aber nicht besonders schön anzuschauenden 42:34-Führung in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel sah es zunächst so aus, als ob die Partie möglicherweise kippen könnte. Die Thüringer kamen auf 39:44 heran. Mit einem Dreier sorgte Adam Waleskowski allerdings gleich einmal für Ruhe. Und dann drehte Ludwigsburg kurz mal auf. Aus 47:41 wurde 60:41. Jena blieb drei Minuten lang ohne Punkt. Es war die mit Abstand beste, sehenswerteste Phase des Spiels. Die Riesen wirkten nun hungrig und präsent, verteidigten stark und trafen auch regelmäßig. Bis Viertelende war die Partie dann so gut wie entschieden. Die Barockstädter hielten den Vorsprung, bauten ihn mit der letzten Aktion, zwei Freiwürfen von Marcos Knight, sogar noch auf 73:53 aus.

Mit dem scheinbar sicheren Vorsprung im Rücken wurde Ludwigsburg in den letzten zehn Minuten aber ein wenig nachlässig. Vor allem offensiv wollte sich nun fast jeder von jenseits der 6,75-Meter-Linie versuchen – und scheiterte doch allzu oft. Der Vorsprung schmolz viereinhalb Minuten vor dem Ende noch einmal auf elf Punkte zusammen. Doch näher kam Jena dann nicht mehr. Am Ende gewannen die Riesen verdient, wenn auch nicht völlig überzeugend mit 86:74. „Wir hatten nicht so viele Ballverluste wie sonst, waren weniger egoistisch. Mit 26 Assists haben wir sogar einen Saisonrekord aufgestellt. Das hat uns sehr geholfen, diese wichtigen Punkte zu holen. Wir sind jetzt immer noch im Rennen“, meinte Riesen-Trainer Patrick zum Auftritt seines Teams.