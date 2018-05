Basketball Riesen greifen nach dem zweiten Heimspiel

cp

Das Auftaktspiel der Best-of-five-Serie im Playoff-­Halbfinale haben die MHP Riesen am Montag bei Alba Berlin mit 87:102 verloren, nachdem sie zwischenzeitlich mit 82:81 in Führung gelegen hatten. An diesem Donnerstag können die Riesen die Serie mit einem Heimsieg in der MHP-Arena (Spielbeginn ist um 20 Uhr) ausgleichen und sich damit auch ein weiteres Heimspiel am 29. Mai sichern. Es droht allerdings auch das Ende der Heimpartien in der Saison 2017/2018. Die Riesen haben insgesamt 67 Partien in der Bundesliga (34), den Playoffs (4), der Champions League (28) und dem deutschen Pokalwettbewerb (1) absolviert, darunter waren 32 Heim-und 35 Auswärtsspiele.

In Spiel eins am Montag in Berlin schwanden bei den Ludwigsburgern im vierten Viertel nach der kurzen 82:81-Führung die Kräfte und sie brachten es danach nur noch aufs sechs Zähler, während die Albatrosse noch satte 21 Punkte nachlegten.

Patrick beschwert sich

Dass Riesen-Trainer John Patrick Mitte des zweiten Viertels wegen zweier technischer Fouls innerhalb von zehn Sekunden – weil er ein vermeintliches Foul an seinem Spieler Jeremy Senglin geahndet haben wollte – aus dem Innenraum der Arena verwiesen wurde, könnte durchaus auch Einfluss auf den Spielverlauf genommen haben. Obwohl sein Team unter seinem Assistenten Joey Cantens mit einem 7:0-Lauf glänzend in die zweite Halbzeit startete. Schon im Vorfeld hatte sich Patrick über „Schwalben“ der Berliner ausgelassen.

Aufpassen müssen die in Berlin in der Defensive nicht immer sicher wirkenden Riesen vor allem auf Luke Sikma, dem 19 Punkte gelangen. Auch die Trefferzahl der Albatrosse aus der Distanz müssen die Ludwigsburger eindämmen. Knapp die Hälfte aller Dreierwürfe fand ihr Ziel. Hilfreich wäre sicher auch das Mitwirken von Center Johannes Thiemann, der in Berlin zwar auf der Bank saß, nach seiner langen Verletzungspause aber noch nicht zum Einsatz kam. Da auch Justin Sears ausfällt, sind die Riesen unter den Körben nicht optimal besetzt.

Bei Alejandro Garcia Reneses, spanischer Trainer-Routinier der Berliner, haben die Ludwigsburger Eindruck hinterlassen. „Wie erwartet war es ein sehr schwieriges Spiel für uns. Das Endergebnis ist nicht repräsentativ für den Spielverlauf. Es war bis kurz vor dem Ende knapp. Wir haben vor allem zu Beginn mit gutem Fokus und guter Intensität gespielt, aber Ludwigsburg genauso. Sie haben sehr hochprozentig getroffen. Sie verteidigen nicht nur gut, sondern spielen auch eine sehr gute Offensive“, meinte Reneses.