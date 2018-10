Basketball Riesen droht die siebte Pleite in Serie

Ludwigsburg / bz/ae

Für die MHP Riesen Ludwigsburg steht an diesem Freitag (20.30 Uhr) bei Alba Berlin eines der wohl schwersten Auswärtsspiele der Bundesliga-Runde auf dem Programm. Das Basketball-Duell zwischen beiden Klubs war in der Vorsaison ein Dauerbrenner: In zahlreichen Spielen standen sich Berlin und Ludwigsburg gegenüber und kämpften in Liga, Pokal und Champions League um den Sieg. Zuletzt trafen die zwei Mannschaften in den Halbfinal-Playoffs im Frühsommer aufeinander. Dort setzten sich die Berliner glatt mit 3:0 Siegen durch.

Auch 152 Tage nach dem letzten Aufeinandertreffen gelten sie als klarer Favorit. Schließlich ist der deutsche Vizemeister von der Spree nicht nur personell stärker besetzt als in der vergangenen Spielzeit, sondern auch in einer guten Frühform: In wettbewerbsübergreifend acht Pflichtspielen fuhr Alba sieben Siege ein. In der Mercedes-Benz- Arena ist der Klub zudem noch ungeschlagen: In drei der fünf Partien auf eigenem Parkett knackten die Albatrosse die 100-Punkte-Marke. Dagegen haben die Riesen zuletzt wettbewerbsübergreifend sechs Niederlagen in Serie kassiert. Ein Wiedersehen wird es mit Johannes Thiemann geben. Der 24-jährige frühere Riesen-Profi hat seine Oberschenkelblessur rechtzeitig auskuriert und am Dienstag beim 82:68-Erfolg gegen Arka Gdynia sein Comeback gefeiert.

Nicht mehr im Ludwigsburger Aufgebot steht der Ex-Berliner Bogdan Radosavljevic. Der Verein und der 25-jährige Center haben sich auf eine sofortige Beendigung der Zusammenarbeit verständigt. Radosavljevic absolvierte sieben Pflichtspiele für die Schwaben.