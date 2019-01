Basketball Riesen brechen zum Schluss komplett ein

Ludwigsburg / Jan Simecek

Es ist nahezu unglaublich, aber trotz einer deftigen 81:99-Heimniederlage gegen BK Ventspils haben die MHP Riesen Ludwigsburg immer noch eine Chance auf das Weiterkommen in der Basketball-Champions-League. In der Form, in der sich das Team von Trainer John Patrick phasenweise gegen den lettischen Meister präsentiert hat, haben die Riesen allerdings nichts im Viertelfinale zu suchen.

Das erste Viertel war zunächst geprägt von schwachen Wurfquoten. Nach knapp vier Minuten standen gerade einmal neun Punkte auf der Anzeigentafel. Ludwigsburg führte 5:4. Doch während Ventspils langsam ins Spiel hineinfand, gelang bei Ludwigsburg offensiv wenig. Nach fünfeinhalb Minuten standen immer noch erst acht Punkte für die Gastgeber zu Buche – Trainer John Patrick zog zum ersten Mal die Reißleine in Form einer Auszeit. Viel besser wurde es danach allerdings auch nicht. Selbst relativ einfach wirkende Korbleger fielen nicht ins Netz. So lagen die Barockstädter nach zehn Minuten mit 17:23 im Hintertreffen..

Das zweite Viertel wurde zunächst nicht wesentlich besser. Vor allem Owen Klassen hatte bis dato offensiv einen mehr als gebrauchten Tag erwischt. Am Ende der ersten Hälfte hatte er gerade mal einen von sieben Versuchen aus dem Feld im Korb untergebracht. Auch Ariel Hukporti hatte ganz unglückliche Kurzauftritte. Nach nicht ganz zwei Minuten Einsatzzeit standen bei ihm -11 zu Buche, das heißt Ventspils hat in dieser Zeit elf Punkte mehr erzielt als Ludwigsburg.

Nach einem Monster-Block von Marcos Knight, der damit ein Break unterband, kamen die Gastgeber dann doch besser auf, trafen nun einige Minuten etwas besser, gingen sogar kurzzeitig mit 31:29 in Führung. Zur Pause hin fiel die Quote aber wieder deutlich ab und Ventspils drehte die Partie wieder auf 38:33.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste. Nach drei Minuten hatte Ventspils gerade einmal drei Punkte auf die Anzeigentafel gebracht, Ludwigsburg sogar noch einen weniger. Die Quote verbesserte sich allerdings, weil beispielsweise nun endlich Klassen die vielen einfachen Punkte machte, die er in der ersten Hälfte liegen ließ. statt einen von sieben Versuchen versenkte er im zweiten Durchgang sechs von acht. Vor allem traf aber Ventspils immer wieder von Außen. Wenn Ludwigsburg näher kam, packten die Letten einfach einen Dreier drauf. So führten sie zwischenzeitlich mit elf Punkten. Erst kurz vor Viertelende verkürzte Ludwigsburg noch einmal auf 58:65.

In den Schlussabschnitt starteten die Gastgeber dann richtig stark. Vier Minuten vor dem Ende waren sie auf 75:78 heran, hatten das Momentum auf ihrer Seite. Bis die türkische Schiedsrichterin dem bist dato besten Ludwigsburger Werfer Marcos Knight sein fünftes Foul verpasste. „Marcos hat uns vorgewarnt, wir sollten auf sie aufpassen. Sie hatte es schon in seiner Zeit in der Türkei auf ihn abgesehen. Und drei der fünf Fouls gegen ihn kann man aus meiner Sicht nicht geben“, so Riesen-Trainer Patrick. Ein technisches Foul gegen Patrick gab es oben drauf. Ventspils verwandelte alle vier Freiwürfe und Ludwigsburg brach komplett zusammen.