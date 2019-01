Tischtennis Revanche gegen Mainz geglückt

Bietigheim-Bissingen / mg

Dank einer enormen Leistungssteigerung in den Einzelspielen nahmen die Regionalliga-Männer des TTC Bietigheim-Bissingen Revanche für die 7:9-Hinrundenniederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 II. „Was wir in den Einzeln gespielt haben war fantastisch. Aber über den Spielstart müssen wir nochmal reden“, resümiert TTC-Coach Andreas Kienle den Auftritt seiner Mannschaft.

Denn gleich zu Beginn zeigten sich die Bietigheimer Tischtennisspieler nicht ganz ausgeschlafen. Zunächst wurde das TTC-Spitzendoppel Mats Sandell/Pekka Pelz in drei Sätzen von Bing Li/Dennis Huberty vom Tisch gefegt, während sich Pedro Osiro Shinohara/Michael Engelhardt vergeblich am Nebentisch gegen Luka Mladenovic/Benas Skirmantas wehrten, ehe die 1:3-Niederlage zum 0:2 feststand. Den Fehlstart machten dann Nick Rütter und Tom Mayer im dritten Eingangsdoppel komplett. Sie unterlagen Karim El-Hakem/Marian Schug in fünf Sätzen.

Doppel pfui – Einzel hui

Doch so leblos der Auftritt des TTC-Sextetts in den Doppeln war, so gierig war er in den Einzeln. Wie verwandelt fegte Sandell den Chinesen Li in drei Sätzen vom Tisch. Pelz zelebrierte gegen Mladenovic feinstes Tischtennis und siegte in vier Sätzen zum 2:3-Anschluss. Zwei packende Fünfsatzsiege von Shinohara gegen Skirmantas und Rütter gegen El-Hakem brachten den TTC mit 4:3 in Führung. Diese baute Mayer mit einem schlussendlich ungefährdeten Viersatzerfolg gegen Huberty auf 5:3 aus, ehe die Gäste vor der Halbzeit durch einen Sieg von Schug gegen Engelhardt auf 5:4 verkürzen konnten.

Für die Vorentscheidung zu Gunsten des Heimteams sorgten dann brillante Auftritte von Sandell, Pelz und Shinohara. Zunächst ließ Bietigheims Schwede im Duell der beiden Topspieler den Luxemburger Mladenovic in vier Sätzen alt aussehen. Am Nebentisch entzauberte Pelz seinen Kontrahenten Li ebenfalls in vier Durchgängen. Zur Krönung besiegte Shinohara dann noch den Ägypter El-Hakem in drei klaren Sätzen. Beim Stand von 8:4 musste Rütter zwar Skirmantas zu dessen Erfolg gratulieren, doch Mayer machte mit seinem zweiten Einzelerfolg gegen Schug den TTC-Sieg zum 9:5 klar.

„Natürlich wissen wir, dass wir solch einen Fehlstart nicht jedes Mal kompensieren können, aber heute sind die Einzel wie am Schnürchen gelaufen“, freute sich Pelz über den am Ende verdienten Heimsieg seiner Mannschaft. Dank des Sieges und dem Unentschieden von Tabellenführer Kaiserslautern gegen Kuppingen einen Tag später übernahmen die Bietigheimer nun sogar nach 11 von 18 Spielen die Tabellenführung. Bei Punktgleichheit weist der TTC ein um drei Spiele besseres Spielverhältnis auf. „Eine tolle Momentaufnahme. Wir wollen den Platz an der Sonne natürlich auch so lange es geht verteidigen. Wir haben so richtig Blut geleckt“, gibt sich Pelz hochmotiviert.

Weiter geht es für das Bietigheimer Sextett erst in drei Wochen mit dem Heimspiel gegen die SpVgg Gröningen-Satteldorf. „Wir dürfen niemand unterschätzen. Auch Satteldorf hat eine gute Mannschaft, die erst besiegt werden will. Dabei müssen wir von Beginn an auf der Hut sein“, so Pelz abschließend.