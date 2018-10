Handball Remis zum Auftakt in der Königsklasse

Kristiansand / bz/msc

Die Handball-Frauen der SG BBM Bietigheim sind mit einem Unentschieden in die neue Saison der EHF Champions League gestartet. In ihrem Auftaktmatch in der Königsklasse trennte sich die Mannschaft von Trainer Martin Albertsen vom norwegischen Meister Vipers Kristiansand mit 27:27.

„Ich bin zufrieden mit dem Punktgewinn. Kristiansand hat eine bessere Mannschaft als in der vergangenen Saison. Hier muss man erst einmal bestehen“, meinte SG-BBM-Trainer Albertsen, glaubte aber auch, dass sein Team mit dem kompletten Kader noch mehr hätte erreichen können. „Die verletzten Daniela Gustin und Karolina Kudlacz-Gloc hätten uns heute sicherlich gutgetan. Aber meine Mannschaft hat ein gutes Spiel abgeliefert. In der Endabrechnung kann dieser Punkt Gold wert sein“, sagt er mit Blick auf die schwere Vierergruppe, in der Bietigheim mindestens Dritter werden muss, um die Hauptrunde zu erreichen. Zudem werden die Punkte der Gegner, die ebenfalls weiterkommen, mitgenommen. Gustin fehlte aufgrund einer Gehirnerschütterung, Kudlacz-Gloc laboriert immer noch an den Folgen einer Oberschenkelverletzung.

Bietigheim begann schwungvoll und ging in der Aquarama-Halle in Kristiansand schnell durch Treffer von Laura van der Heijden und Maura Visser mit 2:0 in Führung. In einer von Nervosität auf beiden Seiten geprägten ersten Hälfte verteidigten die Gastgeberinnen hart und ließen der SG BBM nur wenige Lücken. In der 10. Minute glichen die Vipers beim 5:5 erstmals aus und gingen in der Folge mit 7:5 in Führung. Konsequenterweise nahm Albertsen eine Auszeit. Diese zeigte Wirkung: Sein Team erzielte daraufhin fünf Treffer in Folge zur 10:7-Führung. In dieser Phase glänzte Anna Loerper bei ihrem Champions League-Debüt. Auch deshalb wurde sie nach der Partie als beste Spielerin ausgezeichnet. Die Führung wechselte in der Folge hin und her. Vissers Tor zum 14:15 bedeutete die Pausenführung für die SG BBM.

Starke Vipers-Keeperin

Im zweiten Durchgang stellten Angela Malestein, Fie Woller und Luisa Schulze auf 18:15. Allein der norwegischen Ausnahmekeeperin Katrine Lunde war es geschuldet, dass die Vipers im Spiel blieben. Bietigheim lag bis zur 55. Minute in Front, schaffte es aber nie, sich entscheidend abzusetzen. Der norwegische Meister glich erst zum 24:24 aus und ging dann mit 25:24 in Führung.

Eine Auszeit Bietigheims war die Reaktion darauf. Zunächst erzielte in einer intensiven Schlussphase Laura van der Heijden den Ausgleich, schließlich brachte Spielführerin Kim Naidzinavicius ihr Team erneut in Führung. Den Gastgeberinnen gelang jedoch wieder der Ausgleich. Bietigheims finaler Angriff scheiterte an Torhüterin Lunde, die Vipers brachten im Gegenzug den Ball gegen die aggressive SG-BBM-Abwehr aber auch nicht im Tor unter. So blieb es beim 27:27.

In der zweiten Begegnung in dieser Gruppe gewann CSM Bucuresti gegen FTC Rail-Cargo Hungaria bereits am Freitag mit 36:31 (18:13). Am Mittwoch kommt es für Bietigheim in der Handball Bundesliga Frauen (HBF) zum Derby beim TV Nellingen. Am Sonntag, 14. Oktober, ist dann das erste Champions League-Heimspiel in der MHP-Arena gegen Titelkandidat CSM Bucuresti.

SG BBM, Tore: Lauenroth (5), Naidzinavicius (4), Woller (4), Visser (4), van der Heijden (3), Rozemalen (2), Malestein (2), Schulze (2), Loerper (1).