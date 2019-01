Handball Punktgewinn in den letzten Sekunden

Fellbach / az

Gegen den Tabellennachbarn TSV Schmiden 2 schafften es die Landesliga-Handballer des TSV Bönnigheim, quasi in letzter Sekunde mit dem Tor zum 27:27 noch einen Punkt zu retten. In den gut 59 Minuten zuvor liefen sie ständig einem Rückstand hinterher.

Bei beiden Teams ging es um wichtige Punkte im bereits eingeläuteten Abstiegskampf der Landesliga. Zwar ging der erste Treffer aufs Bönnigheimer Konto, doch schon zu Beginn stand die Abwehrreihe nicht gut. Die Seitwärtsbewegung stimmte nicht und allgemein stand man zu passiv. So gelangen dem Schmidener Rückraumschützen Marvin Züfle in zwölf Minuten bereits vier seiner insgesamt zwölf Tore zum Stand von 7:5. Die Gastgeber präsentierten sich konsequenter und kamen immer wieder zu einfachen Toren. Da sich der Bönnigheimer Angriff auch schwer tat und zu wenig Durchschlagskraft zeigte, ging der TSV mit einem 11:14-Rückstand in die Halbzeit.

TSV fast schon sicherer Verlierer

Nach dem Seitenwechsel sah es nicht viel besser aus. Auch in doppelter Überzahl musste Bönnigheim ein Gegentor einstecken, schaffte aber in der 39. Minute durch David Track den Anschlusstreffer zum 17:18. Dann drehte der Schmidener Züfle erneut auf und erzielte in den nächsten zehn Minuten erneut vier Tore, sodass es in der 51. Minute beim 24:21 schon nach einer Auswärtsniederlage aussah.

Schelling mit tollen Paraden

Doch die Gäste gaben nicht auf. Drei Tore in Folge sorgten für den ersten Ausgleich nach langer Zeit. Schmiden setzte sich kurz vor Schluss noch einmal mit zwei Toren ab. Dann glänzte aber Ferdinand Schelling mit mehreren Paraden und hielt sein Tor sauber. Dominic Zäh und 19 Sekunden vor dem Ende Yannick Herter netzten ein und die Bönnigheimer konnten doch noch einen Punkt bejubeln. „Wir hatten uns mehr vorgenommen. Leider haben wir Marvin Züfle nie in den Griff bekommen. Am Ende war es für uns ein glücklicher aber wichtiger Punktgewinn“, so Trainer Sven Kaiser.

TSV Bönnigheim: Schelling, Nicht; Qual, Daub (1), Herter (4), Jonas May (4), Schuster (1), Track (10/4), Zäh (4/2), Stierl (3), Zundel, Strapko.