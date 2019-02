Tischtennis Podestplätze für die Kaufmanns

Örebro / Marco Steinbrenner

Große Freude bei Alexandra und Annett Kaufmann: Die beiden Tischtennis-Talente aus Bietigheim-Bissingen sind am Montag mit zwei Medaillen im Gepäck vom Safir Cup aus dem schwedischen Örebro zurückgekehrt. Die Generalprobe für die deutschen Meisterschaften der Frauen am kommenden Wochenende in Wetzlar gelang damit eindrucksvoll.

Die erst zwölfjährige Annett Kaufmann gewann im U14-Wettbewerb Silber. Nach einem souveränen 3:0-Sieg gegen Emilia Skuba (Polen) zeigte die Linkshänderin ihre kämpferischen Qualitäten und drehte im Viertelfinale eine schon fast verlorene Partie. Gegen Ser Lin Qian aus Singapur holte Kaufmann einen 0:2-Satzrückstand auf und entschied die nachfolgenden Durchgänge mit 11:9, 11:8 und 11:6 für sich. Auch im Halbfinale lief es für die Schüler-Nationalspielerin zunächst nicht rund. Gegen Swathi Giri (USA) setzte sich die Bietigheimerin mit 8:11, 14:12, 8:11, 11:5 sowie 11:9 durch. Der Siegeszug endete erst im Endspiel. Die an Eins gesetzte Zhou Jingyi (Singapur) erwies sich beim 9:11, 11:8, 1:11 sowie 5:11 als eine Nummer zu stark. „Ich bin mit meiner Leistung zufrieden und freue mich über Platz zwei“, zeigte sich Annett Kaufmann wenig enttäuscht.

Nerven wie Drahtseile hatte Alexandra Kaufmann in der U18-Konkurrenz. Im Viertelefinale gewann sie den Fünf-Satz-Krimi gegen die Russin Svetlana Dmitrienko mit 7:11, 9:11, 22:20, 11:9 und 12:10. In der Vorschlussrunde war die 16-Jährige gegen die spätere Zweite, Sakura Yokoi (Japan), beim 0:3 ohne Chance.

Bei den ebenfalls in Örebro ausgetragenen Swedish Open, einem Turnier des Tischtennis-Weltverbandes ITTF, verpassten die Kaufmann-Schwestern im sehr starken Teilnehmerfeldern den Sprung auf das Podium. Alexandra erreichte mit zwei Siegen sowie einer Niederlage zwar das 64-köpfige Hauptfeld im Mädchen-Einzel, unterlag dann aber Defensivspezialistin Rikke Skattet aus Norwegen mit 4:11, 11:5, 6:11, 11:13 und 11:13. „Ich spiele einfach nicht gerne gegen Abwehr.“ Im Doppel kam das Aus an der Seite von Jana Kirner (DJK Offenburg) in Runde zwei gegen die Schwedinnen Jennie Edvinsson/Hanna Kjellson.

Im Schülerinnen-Einzel wurde Annett Kaufmann an Nummer vier gesetzt und stand damit direkt in der Runde der letzten 32. Nach einem souveränen 3:1-Sieg gegen Anastasia Kovrigina (Russland) musste sich die Top-12-Siegerin der erst zehnjährigen Japanerin Miwa Harimoto mit 12:14, 9:11, 11:7 und 9:11 geschlagen geben. „Beim nächsten Mal wird das Spiel knapper“, verspricht Kaufmann mit einem Augenzwinkern.