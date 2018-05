Kraftsport Oßweiler Rasenkraftathleten freuen sich auf die Heim-WM

Ludwigsburg / Simon David

Steinstoßen, Gewichtwerfen und Baumstammwerfen – diese für mitteleuropäische Verhältnisse eher exotischen Disziplinen werden im Athletik-Sport-Verein (ASV) Oßweil betrieben. Der Verein blickt mittlerweile auf eine 116-jährige Geschichte zurück. In den ersten Jahren waren vor allem Ringer und Gewichtheber aktiv. Beide Sportarten wurden über Jahrzehnte im Verein ausgeübt. Beide Abteilungen bestehen aber nicht mehr. Dafür bietet der ASV neben Boxen, Leichtathletik, Gymnastikgruppen und historischen Kampfkünsten auch Rasenkraftsport an. Dazu gehören neben dem Hammerwurf eben auch das Steinstoßen und das Gewichtwerfen. Daneben besteht eine eigene Abteilung für Highland Games, bei denen neben diesen Disziplinen zusätzlich das Baumstammwerfen betrieben wird. Hierbei kommt es übrigens nicht darauf an, den Stamm möglichst weit zu werfen. Vielmehr soll er in der Position zwölf Uhr, also in gerader Linie weg von Werfer zum Liegen kommen.

Großes Einzugsgebiet

Die Rasenkraft- und Highland-Games-Athleten bilden die größte Gruppe innerhalb des ASV, der insgesamt etwa 175 Mitglieder zählt. „Etwa 30 aktive Sportler und rund 15 passive Mitglieder gehören diesen Abteilungen an“, so Uli Müller. Der Erste Vorsitzende des Vereins ist auch Abteilungsleiter der Rasenkraftsportler. „Das ist eine absolute Randsportart, in Württemberg gibt es nur acht oder neun Vereine, in denen Steinstoßen oder Gewichtwerfen betrieben werden“, berichtet Müller. Der nächste „Nachbarverein“ kommt aus Waiblingen. So ist das Einzugsgebiet des ASV recht groß, die Athleten kommen beispielsweise aus Nürtingen oder Vaihingen nach Oßweil. Im norddeutschen Raum gibt es weitaus mehr Vereine, die diese Disziplinen anbieten.

Mehrere Vereinsmitglieder haben bereits an Highland Games im Ausland teilgenommen, so in Island, aber auch im Heimatland der Highland Games, in Schottland. „Ich habe vor einigen Jahren an den Games in Braemar teilgenommen. Traditionell schaut sich die Queen diese Wettkämpfe an“, so der Erste. Vorsitzende. Seit frühester Kindheit ist Uli Müller dem Verein verbunden, immerhin war sein Vater ebenfalls Vorsitzender des Vereins. „Mitglied bin ich erst mit 18 Jahren geworden, einen früheren Eintritt haben die Statuten damals nicht erlaubt. Mittlerweile haben wir das jedoch geändert.“ Nun trainieren auch Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren beim ASV.

Neben dem Steinstoßen gehört auch der Hammerwurf zu den angebotenen Disziplinen. Je nach Altersklasse werden dabei unterschiedlich schwere Sportgeräte benutzt. Im Erwachsenenbereich werden Steine mit einem Gewicht von fast 16 Kilo gestoßen. Der Hammer wiegt etwas mehr als sieben Kilogramm. Außer in diesen Disziplinen nehmen Oßweiler Athleten auch immer wieder im Kugelstoßen an Wettkämpfen teil. So holte sich Nachwuchstalent Moritz Röske beim Werfertag in Murr den Kreismeistertitel im Kugelstoßen. Von April bis September trainieren die Sportler mehrmals pro Woche auf dem Sportplatz hinter dem Vereinsheim, der der Stadt Ludwigsburg gehört. Im Winter findet nur ein eingeschränktes Training in der Halle statt, bei dem es mehr darum geht, fit zu bleiben. „In den USA gibt es im Winter auch Indoor Games, in Europa ist das aber nicht üblich“, sagt Uli Müller.

Die Zusammenarbeit mit der Stadt Ludwigsburg funktioniert sehr gut, auch das Verhältnis zum benachbarten FSV Oßweil ist herzlich. Der ASV Oßweil hat auch schon mehrfach Wettkämpfe ausgerichtet. Seit einigen Jahren finden diese Heimwettkämpfe aber nicht mehr auf dem eigenen Platz statt, sondern in Stuttgart-Weilimdorf, wo dem ASV ein geeignetes Gelände zur Verfügung steht. Anfang September richtet der Verein dort sogar die Weltmeisterschaften im schottischen „Heavy-Events“-Mehrkampf aus. Mehr als 100 Athleten werden dann in den Disziplinen Hammerwurf Steinstoßen, Baumstammwurf, Gewichtsweitwurf und Gewichtshochwurf gegeneinander antreten und den Weltmeister ermitteln. Auf dieses besondere Ereignis freuen sich die ASV-Athleten sehr.