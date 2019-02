Handball Ohne Schmidt nach Melsungen

Bietigheim-Bissingen / Bernhard Gaus

Spiel zwei in der Handball-Bundesliga unter seinem neuen Trainer Hannes Jon Jonsson führt den Tabellenvorletzten SG BBM Bietigheim am Sonntag (Spielbeginn ist um 16 Uhr) zur MT Melsungen. Nach der jüngsten 15:24-Niederlage gegen den SC DHfK Leipzig ist der Aufsteiger in der Kasseler Rothenbach-Halle auf der Suche nach der Balance zwischen Abwehr- und Angriffseffizienz.

Die Balance muss Jonsson ohne Spielmacher Valentin Schmidt finden. Schmidt wollte die SG BBM ohnehin am Saisonende in Richtung Hagen verlassen. Nun bat der gebürtige Lemgoer den Verein vorzeitig um Vertragsauflösung und lief bereits am Freitagabend für seinen neuen Verein in der Zweiten Liga auf. Schmidt kam im Sommer 2016 von den Lemgo Youngsters aus der Dritten Liga zur SG. Erfahrung sammelte er während seiner Zeit in der Heimat auch beim Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen, wo er ein Zweitspielrecht hatte. Für Bietigheim absolvierte Schmidt 92 Spiele in Erster und Zweiter Liga, in denen er 133 Tore erzielte.

Fokus liegt auf Abwehr

Hinten hui, vorne ausbaufähig. Das könnte hinter dem letzten Auftritt Schmidts im Bietigheimer Trikot, dem ersten unter dem neuen isländischen Trainer stehen. Auch Jonsson sieht es so. Während sich seine Einflussmöglichkeiten gegen Leipzig nach nur drei Trainingseinheiten mit der Mannschaft noch im überschaubaren Rahmen bewegten, soll sich das jetzt von Spiel zu Spiel ändern. „Keine Dramatik“ ist eine Floskel, die der Isländer in diesen Tagen häufiger bemüht. „Unser Fokus lag auf der Abwehr. Aber klar, 15 eigene Tore sind viel zu wenig“, meinte er nach seiner Premiere. Jonsson wird seine ersten Akzente setzen, daran lässt er keinen Zweifel. Kampfgeist und Einsatzwillen wollen die Spieler um Kapitän Patrick Rentschler auch am Sonntag beibehalten. Nur vorne soll es diesmal, eine Woche vor dem Kellerduell mit den Eulen Ludwigshafen, bedeutend besser laufen.

Deutliche Niederlage im Hinspiel

Dabei hat es die Aufgabe beim Tabellensechsten in sich. Im Hinspiel Anfang September siegte Melsungen in der EgeTrans-Arena nach einer knappen 17:16-Halbzeitführung am Ende deutlich mit 33:24. Die Nordhessen verloren aber am Sonntag ihr erstes Spiel nach der WM-Pause beim SC Magdeburg klar mit 24:32. Melsungen war zur Pause beim Stand von 15:14 noch auf Augenhöhe.

In Sachsen-Anhalt fehlten dem Team aus der 14 000-Einwohner-Stadt südlich von Kassel allerdings Julius Kühn, Domagoj Pavlovic, Marino Maric, Finn Lemke und Michael Allendorf. Zumindest die drei Erstgenannten fallen bei der Melsunger Turngemeinde noch eine Zeitlang aus. Der letztjährige Tabellensiebte ist mit zahlreichen aktuellen und ehemaligen Nationalspielern jedoch einerseits breit aufgestellt, zum anderen reagierte Melsungen mit der Nachverpflichtung des Schweizer Nationalspielers Roman Sidorowicz (27) für die linke Rückraumseite auf die Verletzungsausfälle.

SG setzt auf Außenseiterrolle

Die Bietigheimer Handballer wollen sich voll auf die Aufgabe in Kassel konzentrieren, wenngleich sich am Horizont schon der „Kellergipfel“ abzeichnet. In einer Woche kommen die Eulen Ludwigshafen zum Duell Vorletzter gegen Schlusslicht nach Bietigheim. Für das Spiel gegen Melsungen könnte indes der Auftritt der SG BBM in Hannover als Blaupause dienen, als der Aufsteiger in der Außenseiterrolle befreit aufspielte und überraschend einen etablierten Erstligisten schlug.