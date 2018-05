Handball Ohne Ebner und König nach Dessau

Bietigheim-Bissingen / Andreas Eberle

Für die Handballer der SG BBM Bietigheim sind die letzten Saisonauftritte in der Zweiten Bundesliga nach dem Bundesliga-Aufstieg vor zwei Wochen ein einziges Schaulaufen – und da es auch für die jeweiligen Gegner um nichts mehr geht, kann das Team von Trainer Hartmut Mayerhoffer ohne schlechtes Gewissen locker-flockig aufspielen und dabei auch jene Aufstiegshelden schonen, die gesundheitlich beeinträchtigt sind. So wird an diesem Samstag (18.30 Uhr) im Auswärtsduell beim Dessau-Rosslauer HV 06 ein Trio die Fahrt nach Sachsen-Anhalt nicht mitmachen: Torhüter Domenico Ebner, der beim 18:28 beim VfL Lübeck-Schwartau (18:28) einen Kopftreffer kassiert hatte, fällt mit einer Gehirnerschütterung aus. Spielmacher Felix König hatte die SG BBM wegen seiner Knieprobleme schon in der Vorwoche aus dem Spiel- und Trainingsbetrieb genommen, um ihm die nötige Ruhe und eine vorzeitige Reha zu ermöglichen. Ohnehin nicht dabei ist Kreisläufer Panagiotis Erifopoulos wegen seiner Fingerblessur.

Fraglich ist außerdem der Einsatz von Valentin Schmidt und Gerdas Babarskas, die beide über Kniebeschwerden klagen. Als zweiter Torhüter steht Mirko Neumann (Jahrgang 1999) aus der dritten Mannschaft der SG BBM im Aufgebot, da sich die etatmäßige Nummer drei Tobias Krems zurzeit auf Abitur-Abschlussfahrt befindet. „Mit dem Rest, der uns noch zur Verfügung steht, werden wir versuchen, ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen“, sagt Coach Mayerhoffer und beteuert: „Wir sind wieder in einen runden Modus übergegangen.“ Beim Gastspiel in der Lübecker Hansehalle hatte man seinen Spielern vor acht Tagen deutlich angemerkt, dass sie unter der Woche den vorzeitigen Aufstieg kräftig gefeiert und begossen hatten.

Dessau-Roßlau steht vor dem vorletzten Spieltag mit 31:41 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz und hat sich längst aller Abstiegssorgen entledigt. In der Hinrunde setzte sich Bietigheim nach einer 21:12-Pausenführung mit 32:29 durch. In der Spielzeit zuvor gab es in Dessau hingegen eine 20:22-Niederlage. „Unser Gegner hat eine physische Spielweise und eine aggressive Abwehr. Das wird noch einmal ein schwieriges Spiel“, sagt Mayerhoffer, der eine Woche später beim Heimduell gegen Balingen-Weilstetten zum letzten Mal als SG-Trainer fungieren wird.