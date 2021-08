Der Oberliga-Knaller an diesem Samstag (14 Uhr) zwischen dem SGV Freiberg und den Stuttgarter Kickers ist kein Spiel wie jedes andere. Seit Wochen fiebern die Fans beider Klubs dem Duell entgegen, seit Tagen gibt es in der Szene fast nur noch ein Thema – eben das Kräftemessen zwischen den beiden Topfavoriten, die mit Macht in die Regionalliga streben.

Dennoch sind die Verantwortlichen im Vorfeld eifrig bemüht, die Bedeutung des Schlagers zu r...