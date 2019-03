Mit der Norwegerin Maren Nyland Aardahl verpflichteten die Verantwortlichen des Bundesliga-Spitzenreiters SG BBM Bietigheim für die kommende Saison eine Kreisläuferin mit internationaler Erfahrung. Nach Nationalspielerin Amelie Berger und Toptalent Leonie Patorra sowie den Vertragsverlängerungen der Stammkräfte Anna Loerper, Fie Woller und Angela Malestein ist Aardahl das nächste Teil im Personalpuzzle der SG BBM. Die 25-Jährige wechselt vom norwegischen Erstligisten Byåsen HE Trondheim zum deutschen Meister von 2017 und Anwärter auf das Double 2019.

Mit ihrer derzeitigen Mannschaft sammelte Aardahl Erfahrungen im EHF-Cup und steht auch im Blickfeld der Nationalmannschaft ihres Heimatlandes. Die 1,82 Meter große Norwegerin, die in Bietigheim einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 unterzeichnete, verstärkt den aktuellen Bundesliga-Tabellenführer auf der Kreismitte-Position und bietet mit ihren sportlichen Stärken zusätzliche Optionen. In dieser Saison traf sie in bislang 18 Spielen 57 Mal.

Spielphilosophie passt perfekt

„Nach vielen Jahren in der norwegischen Spitzenliga fühle ich mich bereit für den nächsten Schritt. Als Bietigheim mich kontaktierte, hatte ich ein gutes Gefühl, das sich bestätigte, als ich den Verein besuchte. Trainer Martin Albertsens Spielphilosophie ist meiner sehr ähnlich und ich finde, dass sie perfekt zu mir passt. Ich freue mich darauf, diesen Sommer loszulegen sowie die Mädels und die Stadt kennenzulernen“, erzählt Aardahl. Ihr künftiger Trainer Albertsen freut sich auch über den gelungenen Transfer: „Wir haben Maren schon lange beobachtet. Bei ihren Auftritten im Europacup überzeugten uns ihre Leistungen. Sie steht hervorragend in der Defensive und verfügt über eine gute Physis. Durch ihre Verpflichtung haben wir nun einen breiteren Kader, der wichtig ist für die Aufgaben in der neuen Saison.“