Fußball Neulingskurs gegen den Schirimangel

Vaihingen / bz

Droht dem Fußball in den unteren Spielklassen bald der letzte Pfiff? Eckhart Streckfuss, Obmann der Schiedsrichtergruppe Vaihingen, hat sich kurz vor der Winterpause jedenfalls mit deutlichen Worten an die Fußball-Vereine im Einzugsgebiet seiner Gruppe gewandt: „Ich möchte Sie darüber in Kenntnis setzen, dass es uns in den kommenden Monaten nicht möglich sein wird, die Aktiven- und Juniorenspiele, an denen Ihr Verein beteiligt ist, in der bewährten Form mit geprüften Unparteiischen zu besetzen“, schrieb Streckfuss, der auch Schiedsrichter-Obmann des Fußball-Bezirks Enz/Murr ist: „Der Grund hierfür ist der zunehmende Mangel an qualifizierten Schiedsrichtern.“

Ganz neu dürfte diese Nachricht für die Adressaten nicht gewesen sein. Schon seit einigen Jahren weisen die Vaihinger Schiris regelmäßig auf Nachwuchsprobleme hin. Inzwischen sind die ersten Konsequenzen nicht mehr zu übersehen. Zuletzt konnte die Schiedsrichtergruppe Vaihingen am 11. November zwei Begegnungen der Kreisliga B sowie drei B-Junioren-Spiele nicht mit geprüften Unparteiischen besetzen. Besserung ist nicht in Sicht: „Die Personaldecke, auf die ich aktuell zugreifen kann, reicht bei Weitem nicht aus, um die terminierten Spiele zuverlässig mit Schiedsrichtern zu besetzen“, sagt Streckfuss.

Veranstaltungsort ist Horrheim

Um sich gegen den Trend zu stemmen und sich in Sachen Personaldecke zumindest etwas Luft zu verschaffen, organisieren die Vaihinger Unparteiischen in Kürze wieder einen Neulingskurs. Die Interessenten, egal ob weiblich oder männlich, sollten mindestens 14 Jahre alt sein, grundlegendes Fußball-Verständnis mitbringen und bereit sein, nach absolvierter Prüfung 15 oder mehr Spiele pro Saison zu leiten. Der Neulingskurs startet am Mittwoch, 30. Januar, mit einem Infoabend, die Theorie-Sitzungen finden am Samstag, 9. Februar, Sonntag, 10. Februar, Mittwoch, 13. Februar, Samstag, 16. Februar, und am Sonntag, 17. Februar, statt. Prüfungstermin ist am Mittwoch, 20. Februar. Alle Veranstaltungen finden im Vereinsheim des SV Horrheim statt, die genauen Uhrzeiten stehen derzeit noch nicht fest.

Weitere Informationen zum Neulingskurs 2019 und zur Schiedsrichterausbildung gibt es auf der Internetseite der Schiedsrichtergruppe Vaihingen/Enz. Die Anmeldungen zum Neulingskurs nimmt Tobias Lauber, stellvertretender Obmann der Schiedsrichtergruppe Vaihingen, unter der E-Mail-Adresse schirineuling@web.de entgegen.

www.schiedsrichtergruppe-vaihingen.de