Frauenhandball Nebenrolle bei Abschieds- vorstellung

Bietigheim-Bissingen / Andreas Eberle

Tess Wester verbrachte das letzte Spiel im Trikot der SG BBM Bietigheim hauptsächlich auf der Bank. Die niederländische Nationaltorhüterin stand in der Bundesliga-Heimpartie gegen Borussia Dortmund nur einmal kurz bei einem Siebenmeter im Kasten, konnte den Wurf aber nicht parieren – und musste den Platz zwischen den Pfosten gleich wieder an Valentyna Salamakha abtreten.

Dass sie bei ihrer Abschiedsvorstellung am Samstag nur eine Nebenrolle spielte, wurmte Wester. „Ich finde es sehr schade, dass ich bei meinem Abschiedsspiel nur einmal bei einem Siebenmeter rein durfte. Ich hätte mir nach drei Jahren hier etwas anderes gewünscht“, sagte die 25-Jährige, die mit den Niederlanden bei der WM 2017 in Deutschland Bronze geholt hatte. Noch am späten Samstagabend fuhr sie mit ihrem Freund zurück nach Holland und ließ damit das Kapitel Bietigheim endgültig hinter sich. Künftig hütet Wester das Gehäuse des dänischen Champions-League-Teilnehmers HC Odense.

Beliebt bei den Fans und intern

Seit ihrem Wechsel 2015 vom VfL Oldenburg ins Enztal avancierte Wester nicht nur in vielen Begegnungen zum großen Rückhalt der Mannschaft, sondern wurde auch zum „absoluten Publikumsliebling“, wie Antje Lauenroth bei ihrer Laudatio nach dem letzten Duell gegen Dortmund hervorhob. Auch intern zählte die lebensfrohe Niederländerin mit der Nummer 33 zu den beliebtesten Handballerinnen. Als „Musikministerin“ gehörte sie der Gute-Laune-Fraktion im Team an. „Wir verlieren ein großes Gesangs-, Tanz- und Stimmungstalent“, sagte Lauenroth bei der Verabschiedung. Der lauteste Applaus der Zuschauer brandete in der Sporthalle am Viadukt auf, als Wester als sechste und letzte Spielerin aufgerufen wurde, um sich Blumen und ein Geschenk abzuholen – so wie zuvor schon Nicole Roth, Cecilie Woller, Mia Biltoft, Mille Hundahl und Martine Smeets, die den Verein ebenfalls verlassen.

Entsprechend emotional ging es auf und neben dem Feld zu, Abschiedstränen inklusive. Auch Wester fällt der Weggang schwer. „Ich bin sehr dankbar dafür, wie die Fans mich immer unterstützt haben, und finde es schade, dass ich gehe. Ich habe mich in Bietigheim wohl gefühlt“, sagte die 1,76 Meter große Torhüterin gerührt und warf einen nostalgischen Blick zurück: „Die Meisterschaft 2017, die Mädels, die ich hier kennengelernt habe, und die Freundschaften, die entstanden sind – das alles wird mir immer in Erinnerung bleiben.“

Eher aus dem Gedächtnis verbannen wird sie dagegen wohl die letzten beiden Pflichtspiele der Saison 2017/2018: Das Endspiel beim Olymp Final Four um den DHB-Pokal verlor sie mit der SG BBM gegen ihren Ex-Klub VfL Oldenburg unglücklich mit einem Tor Unterschied. Und am Samstagabend gab es für den Vizemeister zum Rundenausklang eine 25:26-Heimniederlage gegen Dortmund. „Jede Spielerin ist in Bietigheim, um etwas zu gewinnen. Dazu gehören die Meisterschaft und der Pokal. Wenn diese beiden Titel wegfallen, ist die Saison nicht so gelungen, wie man es sich erhofft hat“, stellte Wester kritisch fest.

Bevor es in den Sommerurlaub geht, absolvieren sie und Smeets jetzt erst noch einen Lehrgang mit der niederländischen Nationalmannschaft, die sich bereits am Sonntagvormittag in Amsterdam getroffen hat. Am Samstag bestreitet die Oranje-Auswahl in Almere ein Länderspiel gegen den Kosovo. Ein Tag später findet ein Fantag statt. Die Vorbereitung bei ihrem neuen Klub in Odense beginnt dann im Juli. „Jetzt schaue ich nach vorne“, sagte Wester – und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: „Es wäre schön, wenn ich in den nächsten Jahren mal wieder nach Bietigheim zu einem Spiel zurückkehren würde.“