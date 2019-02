Frauenhandball Naidzinavicius nominiert

Bietigheim-Bissingen / bz

Acht Spielerinnen des Bundesliga-Tabellenführers SG BBM Bietigheim stehen in den Aufgeboten der deutschen und der niederländischen Nationalmannschaften, die am 22. und 23. März in Groningen und Oldenburg Testspiele gegeneinander absolvieren. Bundestrainer Henk Groener hat für einen Lehrgang der deutschen Mannschaft im ostfriesischen Leer und die beiden Partien Torhüterin Dinah Eckerle, Kim Braun, Luisa Schulze und nach längerer Verletzungspause auch Kim Naidzinavicius von der SG BBM berufen. Auf Abruf ist die Bietigheimerin Antje Lauenroth nominiert. Im Aufgebot des EM-Dritten Niederlande stehen mit Angela Malestein, Charris Rozemalen und Laura van der Heijden drei Spielerinnen der SG BBM Bietigheim.