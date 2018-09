Frauenhandball Nach Doppel-Comeback auf dem Weg zu alter Stärke

Bietigheim-Bissingen / Sandra Bildmann

Die eine bekam ein Baby, die andere kurierte einen Kreuzbandriss aus. Jetzt sind Maura Visser und Kim Naidzinavicius wieder fit und greifen mit der SG BBM in der Bundesliga an. „Ich bin Vollprofi. Mein Leben dreht sich absolut nur um Handball“, stellt Naidzinavicius klar.

Auch Visser ist Vollprofi. Aber die Prioritäten haben sich bei der 33-jährigen Niederländerin etwas verschoben. Am 2. März hat sie in ihrer Heimat Töchterchen Mexie zur Welt gebracht. „Man sieht alles ein bisschen lockerer, macht sich bewusst, dass Handballspielen nicht für ewig ist und genießt das mehr“, erzählt Visser, die diszipliniert an ihrer Rückkehr aufs Spielfeld gearbeitet hat. Wie Naidzinavicius hat sie mit der SG BBM große Ziele. Alles andere, als die Meisterschaft anzupeilen, wäre geflunkert. Und das Pokal Final Four würde Visser schon auch noch mal gerne spielen – ihre Zukunft nach der Saison lässt die Neu-Mama offen.

Um das Handballspielen und die Familie unter einen Hut zu bekommen, ist Organisationstalent gefragt: Ihr Mann, Philipp Pentke, wohnt als Fußball-Profi beim SSV Jahn Regensburg rund 280 Kilometer entfernt. Während Maura Visser Handball spielt, kümmern sich Babysitter um den Nachwuchs.

Zunächst sei es ungewohnt gewesen, allein zu trainieren, sagt Naidzinavicius, die zum ersten Mal in ihrer Karriere eine solch schwere Blessur auskurieren musste: Die 27-Jährige hatte sich beim Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-WM vergangenen Dezember einen Kreuzbandriss zugezogen. Den hat sie im Übrigen schnell abgehakt: „Das Tragische war der Zeitpunkt, aber so eine Verletzung gehört im Leistungssport dazu. Für mich gab es danach keine Frage nach der Motivation.“ In der Saisonvorbereitung habe es freilich Höhen und Tiefen gegeben, erzählt die Rückraumspielerin, die seit zwei Jahren für die SG aufläuft.

Nach individuellen Trainingseinheiten haben die beiden seit Juli im Duett trainiert. „Gefühlt fing das bei Null an. Normale Dinge waren auf einmal nicht mehr normal“, erinnert sich Visser. Naidzinavicius ergänzt lachend: „Wir sind über unsere eigenen Füße gestolpert. Da gingen die Bälle erstmal neben das Tor.“

Nun sind beide Handballerinnen zuversichtlich, dass sie bald das gewohnte Leistungsniveau erreichen – denn sie hatten aus ihrer Sicht genügend Regenerationszeit. Normalerweise könne man schon nach einem halben Jahr nach dem Kreuzbandriss wieder auf dem Feld stehen, sagt Naidzinavicius, die seit einigen Wochen schmerzfrei ist. Doch diesen Stress habe sie sich nicht machen müssen, da zu dem Zeitpunkt die Saison ist.

Dass die Geburt ihrer Tochter erst ein halbes Jahr her ist, ist Visser äußerlich nicht anzusehen. Hat sie ein Geheimnis, wie frau so flugs eine Topfigur zurückbekommt? „Nein“, sagt die 33-Jährige und zuckt mit den Schultern. Ihr „Reha-Programm“ absolvierte sie in Abstimmung mit der medizinischen Abteilung. „Ich habe relativ schnell damit begonnen, meine Beckenbodenmuskeln zurückzubilden. Ich wusste vorher nicht mal, dass ich sowas habe“, erzählt Visser lachend.

Rückraum-Duo ist selbstkritisch

Momentan richten die Rückkehrerinnen den Fokus auf das aktuelle Spielgeschehen und das Training, um schnellstmöglich wieder auf das gewohnte Niveau zu kommen. Denn zufrieden mit ihren gegenwärtigen Leistungen sind die selbstkritischen Rückraumspielerinnen noch nicht. Den größten Druck machen sie sich sowieso selbst. Aus der Mannschaft hätten sie beide nur Zuspruch erfahren, berichten sie übereinstimmend. Und dass es aktuell auch sportlich nach Maß läuft, entlastet das Duo zusätzlich. „Es ist schön zu sehen, dass die Fehler, die ich noch mache, von anderen ausgebügelt werden“, findet Naidzinavicius. Visser fügt an: „Aber so ist es doch die ganze Saison über.“ Jede habe mal einen schlechten Tag, dann sprängen die Teamkolleginnen in die Bresche. „Das ist Mannschaftssport.“