Frauenhandball Moral und Kampfgeist stimmen

Bönnigheim / sz

Die Oberliga-Handballerinnen des TSV Bönnigheim verlieren auch das zweite Heimspiel der noch jungen Rückrunde. Gegen den TuS Steißlingen mussten sie sich trotz einer guten und kampfstarken ersten Halbzeit am Ende gegen den mit 24:30 geschlagen geben.

TSV-Coach Stefan Martin war trotz der Niederlage am Ende mit seinem Team zufrieden. „Das war eine deutliche Leistungssteigerung zur Vorwoche. Trotz unserer langen Verletzten-Liste hat das Team bis zur letzten Minute gekämpft“, so Martin. Neben der langzeitverletzten Sina Häberlen muss der TSV-Trainer auch auf Sandra Graner, Alice Vilara-Heipl und Anika Bauer verzichten. Dazu spielten Alexandra Zäh, Lena Rupertus und Carolin Krieg nicht im Vollbesitz ihrer physischen Kräfte.

Ausgeglichene erste Hälfte

Doch diese ungünstige Ausgangslage soll keine Ausrede sein und mit großem Kampfgeist und einer positiven „Jetzt-erst-recht-Eistellung“ startete das Team in die Partie. Mit sehr viel Spielfreude präsentierten sich die Gastgeberinnen in den ersten 30 Minuten und boten dem Tabellenvierten aus Steißlingen Paroli. Lediglich eine schlechte Chancenverwertung auf TSV-Seite ließ die Gäste auf 8:4 davonziehen. Martin zog die Auszeitkarte und brachte sein Team zurück in die Spur. Mit drei Toren von Sabrina Zerweck und einem von Elena Kübler erspielten sich die Bönnigheimerinnen in der 20. Minute den 8:8-Ausgleich. Bis zum 12:12-Halbzeitstand konnte sich keines der Teams entscheidend absetzen.

Fehlstart in die zweite Hälfte

Die Gastgeberinnen hatten sich auch in Durchgang zwei viel vorgenommen. Doch dieses Vorhaben ging deutlich schief. In den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit verfiel der TSV wieder in alte Muster. Zu viele technische Fehler und überhastete Würfe luden die Gäste zu einfachen Toren über die erste und zweite Welle ein. Mit einem 7:0-Lauf zogen die Steißlingerinnen davon.

„Diesen Rückstand holst du gegen ein spielerisch gutes Team wie Steißlingen nur schwer auf“, so Martin. Trotzdem gab sich der TSV nicht frühzeitig geschlagen. Kampfstark und mit viel Leidenschaft kamen die Bönnigheimerinnen in der 49. Spielminute noch einmal auf 22:26 heran. Doch Steißlingen ließ sich den Sieg nicht mehr aus der Hand nehmen. Am Ende mussten sich die Gastgeberinnen mit 24:30 geschlagen geben.

TSV Bönnigheim: Schuch, Maier (beide im Tor), Zäh (3), Hafendörfer, L. Ullrich, Rupertus, Zerweck (6/4), C. Ullrich (2), Hildenbrand (6), Krieg, Kübler (2), Ziegler S. (2), Ziegler A. (3), Meic