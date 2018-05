Tischtennis Mit zwei Finalsiegen zum Double

Kiel / bz

Der geistig behinderte Tischtennis-Spieler Hartmut Freund vom TTC Bietigheim-Bissingen hat bei den Nationalen Spielen der Special Olympics in Kiel erstmals das Double geschafft. Nachdem er zuvor bereits zum dritten Mal nach 2014 und 2016 den Einzel-Wettbewerb gewonnen hatte, siegte er auch in der stärksten Leistungsklasse des so genannten Unified-Doppels mit seinem nichtbehinderten Partner Heinrich Schullerer aus Fellbach, mit dem er einmal wöchentlich beim TSV Schmiden trainiert. Die beiden setzten sich im Finale gegen das hessisch-bayerische Brüderpaar Steffen und Tobias Michel mit 11:7 und 11:7 durch. In Kiel nahmen an den Nationalen Spielen rund 4600 Athleten in 19 Sportarten teil.

Während Schullerer, der mit einem Noppen-Belag auf der Rückhand spielt, die Gegner regelmäßig mit Schnittvarianten narrte, spielte Freund seine Stärken im Schuss aus. Ausschlaggebend für den Sieg war, dass der Bietigheimer die Aufschläge des nichtbehinderten Bezirksligaspielers Tobias Michel im ersten Satz gut retournieren und beim Spielstand von 11:7 und 9:7-Führung im zweiten Satz zwei Aufschläge gegen den gleichen Spieler direkt zum Matchgewinn verwandeln konnte.

Im Unified-Doppel bilden jeweils ein behinderter und ein nichtbehinderter Athlet ein Duo, wobei sie ungefähr dieselbe Spielstärke und in etwa das gleiche Alter haben müssen. Freund (50) und Schullerer (58) spielen im Regelsport in der Bezirksklasse. Freund wird beim TTC Bietigheim, für den er im Nichtbehindertensport spielberechtigt ist und von dem er seit 2010 aktiv gefördert wird, von Kai Kilian und Eric Silber trainiert.