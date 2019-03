Basketball Mit viel Zuversicht in den Endspurt

Ludwigsburg / bz

Bevor die MHP Riesen Ludwigsburg am Sonntag (18 Uhr) mit dem Duell bei Medi Bayreuth ins letzte Saisondrittel starten, hat der Klub seinen Kader verschlankt: Der Vertrag mit Center Clint Chapman wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der 29-jährige US-Amerikaner war Ende November von Berlin nach Ludwigsburg gewechselt. In zehn Partien kam er im Schnitt auf 7,6 Punkte und 3,7 Rebounds. Chapman hat die Barockstadt bereits verlassen und geht ab sofort für den Tabellendritten Rasta Vechta auf Korbjagd.

Nach der knapp dreiwöchigen Länderspiel-Pause wollen die Riesen den Schlussspurt der Saison mit einem Erfolgserlebnis in Bayreuth einläuten. Die meisten Spieler nutzten das Mehr an Freizeit und machten ein paar Tage Urlaub mit oder bei der Familie. Einzig Aaron Best war spielerisch unterwegs und lief für die kanadische Nationalmannschaft in den Duellen gegen Chile (85:46) und Venezuela (95:55) auf. Letztlich feierte Kanada zwei deutliche Siege und sicherte sich den Gruppensieg, sodass man sich bei der Auslosung der WM-Gruppen in Lostopf eins wiederfinden wird.

Die Ludwigsburger haben die Saison, wie unter anderem Vorstand Alexander Reil und Coach John Patrick am Dienstagabend im Rahmen eines Fantreffens unterstrichen haben, noch nicht ad acta gelegt. Wie bereits in den vergangenen vier Jahren – abgesehen von der Spielzeit 2017/18 – haben die Schwaben nach 20 gespielten Partien eine ausgeglichene Bilanz und entsprechend alle Chancen auf die sechste Playoff- Qualifikation in Serie.

In Bayreuth treffen die Riesen auf einen guten Gegner, der ebenfalls den abermaligen Playoff-Einzug perfekt machen möchte. Dafür hat sich der Klub noch einmal personell verstärkt und mit Kyan Anderson einen ehemaligen Leistungsträger zurückgeholt. Anderson wechselt aus dem Kosovo zurück nach Franken und geht nach der Spielzeit 2016/17 erneut für die Wagnerstädter auf Korbjagd.

In Bayreuth trifft der US-Amerikaner auf mehrere alte Teamkollegen – Bastian Doreth, Steve Wachalski, Andreas Seiferth und De’Mon Brooks – die bereits vor zwei Jahren das gelb-grüne Jersey trugen und unter der Ägide von Coach Raoul Korner Bayreuth in die Playoffs führten. In der Hinrunde zeigte das Ludwigsburger Team beim Debüt von Marcos Knight eine seiner besten Saisonleistungen und schlug Bayreuth mit 100:82.