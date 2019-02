Turnen Mit verjüngter Riege an die Geräte

Ingersheim/Sersheim / pan

Die Bezirksliga-Saison 2019 beginnt für die TG Ingersheim-Sersheim an diesem Samstag mit vielen Fragezeichen. Der Umbruch und die Verjüngung der Mannschaft musste noch schneller angegangen werden, als ursprünglich geplant. Mit Marcel Mozer hat ein weiterer Turner die Riemchen an den Nagel gehängt, auch Thomas Zeltwanger wird nicht mehr an die Geräte gehen. Marco Vogel, Vorstandsmitglied beim TV Sersheim, hat im vergangenen Jahr wenig trainiert und tritt kürzer. Bleiben mit Jan Rubin, Michael Grösch und Daniel Nowak nur noch vier Turner über 25 Jahren. Mehrkämpfer Patrick Nägele wird nach einer Operation am Knie, wenn überhaupt, erst am Ende der Saison wieder zu alter Stärke finden. Jonas Klein, Yannis Grau und David Majer zählen mittlerweile zu den Stammkräften und müssen noch mehr Verantwortung übernehmen. Betreuer Fred Bulling wird zwangsläufig auf die eigene Jugend setzen. Mit Richard Bulling, Paul Kretschmer, Timo Kögele, Jannis Noé und Pascal Würth werden fünf Turner unter 18 Jahren zu vielen Einsätzen kommen. Nach einem Jahr im Ausland ist Felix Lehmann wieder eine Option. „Ich habe 15 Athleten, es können aber immer nur zehn pro Wettkampf im Kader stehen. Die Entscheidung wird extrem schwer“, erklärt Bulling.

Weiterentwicklung ist wichtig

Zum Saisonauftakt empfängt die Turngemeinschaft an diesem Samstag (16 Uhr) in der Ingersheimer Fischerwörth-Halle den Aufsteiger Spvgg Heinriet. Im Relegationswettkampf konnte die TG in Bestbesetzung die Unterländer noch mit über vier Punkten hinter sich halten. Mit dem TV Wetzgau III ist ein weiterer Aufsteiger in die Bezirksliga Nord gerutscht. Die Wetzgauer gewannen den Relegationswettkampf 2018 0,8 Punkte vor der TG. Die weiteren Gegner sind die WKG Murr-Erdmannhausen I, und die beiden dritten Mannschaften vom VfL Kirchheim und der KTV Hohenlohe III. Das Saisonziel der TG ist der Klassenerhalt. Bulling ist aber noch etwas anderes wichtig: „Wir wollen uns unabhängig der Ergebnisse individuell weiterentwickeln und als Mannschaft weiterwachsen. Mit Siegen geht das natürlich am besten.“

Das Training in Ingersheim wird weiterhin geleitet von Fred Bulling, Peter Laub und Ralf Würth, in Sersheim kümmert sich Ralf Gänzle um das Wohl der Turner. Am Wertungstisch sitzt auch in diesem Jahr wieder TG-Edelkampfrichter Rainer Hoffmann, sowie Reiner Bulling und Ralf Würth. Mit Timo Kögele und Pascal Würth unterstützten zwei Turner die Kampfrichter bei neutralen Einsätzen.