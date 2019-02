Schießen Mit Teamgeist zum ersten DM-Titel

Ludwigsburg / Andreas Eberle

Die Schützengilde Ludwigsburg hat sich ihren Traum erfüllt: Erstmals in der Vereinsgeschichte darf sie sich Deutscher Meister nennen. Der Luftpistolen-Mannschaft aus der Barockstadt gelang am Wochenende in der Paderborner Maspernhalle der große Coup: Mit einem 4:1-Sieg im Finale gegen die Braunschweiger SG gewann sie ihren ersten DM-Titel. Entsprechend euphorisch fiel der Jubel aus.

Gründungsmitglied der Liga

Seit 22 Jahren gehört die SGi Ludwigsburg zur Bundesliga-Familie und ist als Gründungsmitglied vom ersten Tag an in der deutschen Eliteklasse vertreten. 15 Finalteilnahmen, eine Vizemeisterschaft und vier Bronzemedaillen lautete die bisherige Bilanz. Doch ganz oben auf dem Siegerpodest stand die Schützengilde noch nie. Dieses Gefühl durften die Ludwigsburger „Pistoleros“ erst am Sonntag zum ersten Mal erleben. „Gold war sicher ein hohes Ziel, für das wir vielfach auch belächelt wurden. Das haben uns nicht viele zugetraut. Doch wir haben dafür gearbeitet, gekämpft, haben an uns geglaubt und sind über uns hinausgewachsen“, berichtet Julia Hochmuth, die seit zehn Jahren für die SGi an den Schießstand geht und an Position vier antritt.

Die 31-jährige Ludwigsburgerin verlor im Finale zwar gegen den Braunschweiger Michael Bittner das direkte Duell mit 375:379 Ringen, doch ihre Mitstreiter Zorana Arunovic, Kevin Venta, Florian Brunner und Rene Potteck holten die Kastanien aus dem Feuer und steuerten die vier Einzelpunkte zum 4:1-Erfolg bei.

Die fast noch größere Heldentat hatte der einzige Vertreter aus Württemberg bereits am Samstagabend im Halbfinale vollbracht. Dort schaltete die Schützengilde den in dieser Saison bis dato noch ungeschlagenen Titelverteidiger und Topfavoriten SV 1935 Kriftel mit einem 3:2-Sieg aus. Das Schlüsselduell entschied dabei an Position eins Arunovic, Serbiens Sportlerin des Jahres, gegen Olympiasieger Christian Reitz mit 385:381 für sich. Venta (381:375 gegen Mathias Putzmann) und Brunner (383:374 gegen Dominik Sänger) sorgten für die beiden anderen Ludwigsburger Zähler. Eine vergleichsweise lockere Angelegenheit war zum Auftakt das Viertelfinale gegen die Sportschützen Raesfeld, den Tabellendritten der Bundesliga Nord. Beim glatten 5:0-Sieg war bei den Ringzahlen allerdings noch deutlich Luft nach oben.

Mentalcoach hilft SGi-Team

Anders als 2018, ebenfalls in Paderborn, als die Schützengilde ausgerechnet das Halbfinale gegen Kriftel verlor (die einzige Niederlage in der ganzen Saison) und am Ende „nur“ Bronze gewann, war die Mannschaft von Trainer Franz Roth diesmal in den entscheidenden Momenten nervenstark und schoss auf Topniveau. Ob’s vielleicht am Mentalcoach lag, der die Schützen im November auf das Bundesliga-Finale eingeschworen hatte? „Das, was uns schon immer auszeichnete, ist unser Teamzusammenhalt. Wir siegen gemeinsam, wir verlieren gemeinsam, wir kämpfen gemeinsam, wir lachen, weinen, witzeln, schimpfen – immer als Team. Wenn möglich, treten wir immer mit derselben Mannschaft an, weil wir uns vertrauen und jeder für jeden immer sein Bestes gibt“, beschreibt Julia Hochmuth das Erfolgsgeheimnis der Schützengilde.