Handball Mit Selbstvertrauen und Rückenwind in die Hauptstadt

Von Bernhard Gaus

Der Druck ist vom Kessel. Nach einer acht Spiele andauernden Niederlagenserie und den Rotationen auf Trainerstuhl und Spielerbank wirkt der klare 27:18-Erfolg im Kellerduell gegen die Eulen Ludwigshafen wie ein kleiner Befreiungsschlag. Mit neuer Luft und Rückenwind kann Aufsteiger SG BBM Bietigheim die nächste Aufgabe in der Handball-Bundesliga am Donnerstag bei den Füchsen Berlin (19 Uhr, Max-Schmeling-Halle) angehen.

Der erste Erfolg seit Mitte November lockert die Stimmung bei den Schwaben und sorgt für Selbtvertrauen. Auswirkungen auf die Tabellenposition hat der Erfolg zwar unmittelbar keine, aber der Aufsteiger ist bis auf einen Zähler an den VfL Gummersbach und den rettenden Platz 16 herangerückt. „Wir wissen, dass wir noch 5, 7 oder mehr Punkte holen müssen“, sagt der neue Trainer Hannes Jon Jonsson. „Wir werden ruhig bleiben“, verspricht der Isländer, auch wenn der Jubel der 3000 Zuschauer in der EgeTrans Arena über den Erfolg am Sonntag erstligatauglich war.

Die Pause nutzen

„Im Anschluss an das Spiel in Berlin ist reichlich Zeit zum Trainieren, die wir gut nutzen werden“, sagt Jonsson und blickt schon über die Begegnung in der Hauptstadt hinaus. Dank Länderspielpause kann der 38-Jährige, der seit drei Wochen bei den Schwaben am Ruder steht, in Ruhe seine Vorstellungen weiterentwickeln, wie das mit dem Klassenerhalt bewerkstelligt werden kann. Und seit Sonntag haben viele Beobachter einen Eindruck davon erhalten, dass Jonsson zielstrebig einen Plan verfolgt. Abwehr stabilisieren, einfache Fehler vermeiden, im Angriff mit einfachen Strukturen druckvoller agieren, weiter mit Mut in die Spiele gehen, sind seine Schlagworte. „Es ist nicht selbstverständlich, dass Stimmung und Arbeitswillen so hoch sind bei einem Tabellenvorletzten“, sagt Jonsson zur Verfassung seiner Mannschaft.

Wobei auch Neuzugang Michael „Mimi“ Kraus seinen Teil beisteuert, nicht nur in Form von Toren und Vorlagen, sondern auch mit seiner Einstellung. Kurzerhand verbannt der Ex-Weltmeister das Wort Klassenerhalt aus seinem Vokabular und aus den Köpfen. Seine neuen Mitspieler sollen sich, salopp gesagt, einfach nur aufs Handballspielen konzentrieren. Beispielsweise am Donnerstag beim Tabellenfünften Füchse Berlin. Die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic hat zwar schon mindestens sechs Punkte Rückstand auf das Quartett an der Spitze, muss aber diesen fünften Rang gegen den punktgleichen Verfolger MT Melsungen und auch gegen Frisch Auf Göppingen auf Platz sieben absichern. Für einen Ausrutscher gegen einen Aufsteiger bleibt da wenig Spielraum.

International im Einsatz

Vor und nach dem Heimspiel gegen die SG BBM Bietigheim gilt der Fokus der Hauptstädter den Gruppenspielen im EHF-Pokal. In einer engen Partie behielten die Füchse am vergangenen Samstag mit 34:29 die Oberhand bei BM Logroño la Rioja. Bester Werfer war Kapitän und Rechtsaußen Hans Lindberg mit sieben Treffern. Bereits an diesem Sonntag folgt das Rückspiel im Fuchsbau. Auf dem Weg zum Final Four in Kiel verfolgen die Füchse das feste Ziel, als Gruppensieger das Viertelfinale zu erreichen.

Ein breiter Kader versetzt die Mannschaft um die Nationalspieler Silvio Heinevetter, Fabian Wiede, Paul Drux und Co. jederzeit in die Lage, auch in den Wochen der Doppelbelastung zu rotieren. Der Aufsteiger aus Bietigheim will diesmal näher dran sein am Gegner als bei der 28:36-Niederlage gegen die Füchse Anfang Oktober. Nach einem 13:16 in den ersten 30 Minuten ging der Anschluss zu Beginn der zweiten Hälfte zu schnell verloren. Damals wie heute gilt gegen die haushoch favorisierten Hauptstädter prinzipiell immer noch dasselbe Motto, das „Mimi“ Kraus nochmals treffend formuliert hat: „Wir wollen da sein, wenn Berlin eine Tür aufmacht.“