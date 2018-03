Basketball Mit Riesen-Polster ins Rückspiel

Ludwigsburg / bz

Mit Intensität und Konsequenz wollen die MHP Riesen Ludwigsburg im Achtelfinal-Rückspiel an diesem Dienstag (20 Uhr) den Einzug in die nächste Runde der Champions League perfekt machen. Mit einem Vorsprung von 25 Punkten aus dem Hinspiel geht das Team aus der Barockstadt in das Heimduell gegen die EWE Baskets Oldenburg.

Oldenburg dürfte angesichts der nahezu aussichtslosen Ausgangslage von Beginn an stark aufs Gaspedal treten. Am Samstag schossen sich die Oldenburger für das Rückspiel regelrecht warm. Bei den Walter Tigers Tübingen gab es einen klaren 92:61-Erfolg. Anschließend blieben die Norddeutschen im Württembergischen, um die Anreise für die Partie am Dienstag in der MHP-Arena kurz zu halten.

Beim Erfolg in Tübingen war Spielmacher Mickey McConnell mit 16 Punkten der beste Oldenburger. Trainer Mladen Drijencic verteilte die Spielzeit ausgeglichen. Die MHP Riesen waren am Sonntag in Erfurt im Einsatz. Bei den Rockets feierten sie einen 89:72-Sieg.

Der 88:63-Hinspielerfolg der Riesen war der bis dato höchste Auswärtssieg in den Champions-League-Playoffs. Thomas Walkup stellte mit neun Punkten, zehn Assists und zehn Rebounds beinahe ein seltenes Triple Double auf – nur ein Zähler fehlte. Dafür ist Walkup der erste Spieler der Saison, der in der Champions League ein Double Double erzielt, bei dem die Punkte nicht im zweistelligen Bereich waren.

Wiedersehen mit Loesing

Oldenburgs bester Mann im Hinspiel war Rickey Paulding. Im Schnitt erzielt „Mr. Pauldingburg“ aktuell 18,4 Zähler pro Partie. Eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte ist das zweite Achtelfinale für Brad Loesing. Der ­Guard bestritt 74 Bundesliga-Partien für die Riesen, ehe er im vergangenen Sommer nach Niedersachsen wechselte. Der Sieger der Paarung Ludwigsburg/Oldenburg trifft im Viertelfinale auf den Sieger des Duells Besiktas Istanbul gegen Medi Bayreuth. Das Hinspiel haben die Oberfranken mit 81:76 gewonnen. Das Rückspiel in Istanbul findet ebenfalls an diesem Dienstag statt.