Tanzen Mit Heimvorteil ins Finale

Von Sandra Bildmann

Für Aufsteiger ist es in der Regel eine große Herausforderung, die neue Klasse zu halten. In ihrer ersten Saison als Zweitligist schrammte die Latein-Formation der Tanzsportgemeinschaft Bietigheim (TSGB) im vergangenen Jahr als Drittplatzierte nur knapp am Durchmarsch ins Oberhaus vorbei. Für diese Topplatzierung wird es in dieser Saison zwar nicht reichen, der vorzeitige Klassenerhalt steht aber auch 2019 bereits fest. In ihrem Wohnzimmer, der Viadukthalle im Ellental, machte die TSG am Samstagabend den Sack zu und kann zum fünften und letzten Turniertag Anfang März entspannt ins niedersächsische Syke reisen.

Ein Abstieg in die Regionalliga Süd, aus der die A-Formation der TSG vor knapp zwei Jahren aufgestiegen war, wäre vor dem Heimturnier im Ellental allerdings nur noch rein rechnerisch möglich gewesen. Vielmehr ging es für die Lokalmatadoren darum, den Fans daheim eine starke Leistung zu bieten.

Bestleistung wird getoppt

Bei den drei bisherigen Turnieren rangierte die Formation in der Endabrechnung jeweils auf Rang sechs. Mit zwei souveränen und gleichzeitig mitreißenden Auftritten gelang es den acht Paaren just zuhause, die eigene Bestleistung zu toppen und erstmals ins große Finale einzuziehen: Dort reichte es für die TSG dann zu Platz fünf.

Die Auslosung der Startreihenfolge hatte ergeben, dass mit dem TSC Walsrode und dem Grün-Gold-Club Bremen der Tabellenführer und sein direkter Verfolger als erste aufs Parkett mussten. Der Spitzenreiter legte mit einer Kampfansage an die Konkurrenz los und ließ keinen Zweifel an der Mission Wiederaufstieg. Nach dem Sieg im Ellental am vergangenen Wochenende ist den Niedersachsen die Rückkehr in die

1. Bundesliga nicht mehr zu nehmen. Dicht auf den Fersen folgt die B-Formation des Grün-Gold-Clubs aus Bremen, die auf dem besten Weg ist, den Durchmarsch von der Regionalliga ins Oberhaus zu schaffen. Mit dem zweiten Platz in Bietigheim untermauerten die Bremer ihre Ambitionen. Nach ihrem dritten Rang hat der letztjährige Absteiger FG Hofheim/Wiesbaden/Rüsselsheim nur noch theoretische Chancen auf den Aufstieg.

Für die A-Formation der TSG Bietigheim gab es am Samstagabend Grund zum Feiern. Sie zeigte vor vollen Rängen in der Halle am Viadukt sowohl in der Vorrunde als auch im großen Finale – das zum ersten Mal mit sechs Teams ausgetragen wurde – tolle Leistungen und wurde dafür von den fünf Wertungsrichtern mit Platz fünf belohnt. Mit ihrer Choreografie „Stronger“, die sich die Trainer Stefan Cramer und Nadine Chifari ausgedacht hatten, konnte die TSG erstmals das A-Team der TSG Badenia Weinheim hinter sich lassen.

Im kleinen Finale entschied die B-Formation der TSG Bremerhaven mit ihrer Choreografie auf Musik von Christina Aguilera das Duell um Platz sieben gegen das A-Team Ars Nova aus Verden für sich.

Über 30 ehrenamtliche Helfer sorgten am Wochenende dafür, dass die Turniere der 2. Bundesliga am Samstag und der Landesliga am Sonntag stattfinden konnten. Bei letzterem belegte die C-Formation der TSG den vierten Platz und musste sich wie bei den beiden bisherigen Turnieren dem A-Team der TSA des SSV Ulm, der TSG Badenia Weinheim C sowie dem A-Team des TSA Blau-Weiß aus Spaichingen geschlagen geben. Auch für die kommende Saison will sich die TSG Bietigheim um die Ausrichtung eines Turniers bewerben.