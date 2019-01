Basketball MHP Riesen verspielen deutliche Führung

Würzburg / Jan Simecek

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben sich in der Basketball-Bundesliga nicht für das Aus in der Champions League rehabilitiert. Beim Tabellenzwölften s’Oliver Würzburg unterlag das Team von John Patrick 79:82.

Eigentlich kann man den Vorsprung, den sich die MHP Riesen Ludwigsburg nach dem ersten Viertel erspielt hatten, bei einer halbwegs anständigen Leistung im Rest der Partie kaum noch verspielen. Mickrige 13 Pünktchen waren den Würzburgern gelungen. Wie erwartet hatte es das Team von Trainer Denis Wucherer bevorzugt aus der Distanz versucht, war jedoch kaum einmal damit zum Erfolg gekommen.

Ganz anders Ludwigsburg. Da klappte nahezu alles. Korbleger, Nahdistanz, Halbdistanz oder jenseits der 6,75-Meter-Linie – die Mannschaft von John Patrick zeigte im ersten Viertel offensiv kaum eine Schwäche und fuhr 30 Punkte ein. Im zweite Viertel trafen die Barockstädter aber längst nicht mehr so sicher und die Gastgeber kamen immer besser ins Spiel. So büßten die Riesen schon neun Punkte ihres komfortablen Vorsprungs ein, weil sie nicht einmal mehr halb so viele Punkte machten, wie in den zehn Minuten davor, Würzburg aber um zehn Zähler zulegte.

Ein schwaches Viertel der Ludwigsburger, konnte man meinen. Doch nach dem Seitenwechsel wurde es nicht wesentlich besser. Offensiv blieben die Riesen um Welten von der Leistung des ersten Durchgangs entfernt. Immer noch recht schwache 16 Punkte lieferten sie in den dritten zehn Minuten ab. Würzburg stabilisierte sich dagegen. Mit 22 Zählern knabberten sie den Rückstand bis auf Fieldgoal-Distanz ab.

Nach zahlreichen Fouls auf beiden Seiten zu Beginn des Schlussviertels fiel der Ausgleich dann nach knapp zwei Minuten. Wenig später führten die Gastgeber auch erstmals seit dem 2:0 zu Beginn. In der Folge wechselte die Führung ein paar Mal hin und her, ehe sich die Gastgeber durch einen Dreier von Jordan Hulls und einen Alley-Oop von Mike Morrison nach einem technischen Fehler von Jordon Crawfor auf 77:73 und wenig später durch einen weiteren Dreier auf 80:75 absetzen konnten. 55 Sekunden waren da noch zu spielen, Ludwigsburg konnte nur noch ein wenig verkürzen.