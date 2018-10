Basketball MHP Riesen schnuppern am Sieg

Bamberg / Andreas Eberle

Die MHP Riesen Ludwigsburg hat es nun auch in der Basketball-Bundesliga erwischt: Die neu formierte Mannschaft von Trainer John Patrick kassierte beim neunfachen deutschen Meister Brose Bamberg am dritten BBL-Spieltag die erste Niederlage. Das denkbar knappe 91:93 (36:41, 78:78) nach Verlängerung am späten Montagabend war die dritte Pflichtspiel-Pleite in Folge für die Riesen. Zuvor hatten sie schon im Pokal bei der BG Göttingen (67:72) und zum Champions-League-Auftakt bei Banvit BK (76:89) in Bandirma (Türkei) verloren. Allerdings zeigte Ludwigsburg vor den 5613 Zuschauern in der Brose-Arena diesmal kämpferisch eine tadellose Vorstellung und hatte den favorisierten Gegner in der Verlängerung am Rand einer Niederlage. Topscorer der Partie war der 1,68 Meter große Spielmacher Jordon Crawford mit 24 Punkten. Bei den Oberfranken war Augustine Rubit mit 15 Zählern der eifrigste Punktesammler.

Mit Wut im Bauch

Nach den enttäuschenden Ergebnissen zuletzt trat das Team um Kapitän David McCray mit viel Wut im Bauch in Bamberg an und lag nach einem starken ersten Viertel mit 25:17 vorne. Ab dem zweiten Durchgang war auch Brose auf Betriebstemperatur – und drehte die Begegnung. Zur Pause führte der vom FC Bayern entthronte Serienmeister mit 41:36.

In der zweiten Hälfte bauten die Gastgeber ihren Vorsprung weiter aus, und Ludwigsburg ging mit einem 53:63-Rückstand ins Schlussviertel. Dort zeigten die Riesen noch mal Größe und kämpften sich Punkt um Punkt heran. 90 Sekunden vor Spielende verkürzte Adam Waleskowski mit einem erfolgreichen Dreipunktewurf auf 74:75. Der Grieche Nikolaos Zisis konterte mit einem Dreier zum 78:74 (39.), doch Waleskowski und Trevor Mbakwe erzwangen in der letzten Minute den Ausgleich zum 78:78 und damit die Verlängerung. Der Center schlug exakt eine Sekunde vor Ablauf der regulären Spielzeit mit einem „Tip-In“ zu.

Den längeren Atem in der Zusatzschicht hatten letztlich die Franken, obwohl die Riesen zu Beginn mehrfach knapp in Front gelegen hatten. Am Ende bejubelte Brose einen glücklichen 93:91-Erfolg, während Ludwigsburg die Heimreise mit der dritten Niederlage hintereinander im Gepäck antreten musste. In dieser Woche warten jetzt noch zwei Heimduelle auf das Patrick-Team: Am Mittwoch (20 Uhr) steigt in der MHP-Arena das zweite Champions-League-Gruppenspiel gegen den italienischen Klub Sidigas Avellino, am Samstag (20.30 Uhr) sind die EWE Baskets Oldenburg in der Barockstadt zu Gast.