Basketball MHP Riesen mit Wut nach Würzburg

Ludwigsburg / bz

Während das internationale Geschäft nach der frustrierenden 81:99-Heimniederlage gegen BK Ventspils vorzeitig enden wird, möchten die MHP Riesen Ludwigsburg in der am Freitag beginnenden Rückrunde der Basketball-Bundesliga (BBL) die Playoff-Plätze voll angreifen. Mit einem Auswärtssieg im „A81-Duell“ in Würzburg (19 Uhr) soll dazu der Grundstein gelegt werden.

Das in seiner Art und Weise frustrierende Aus in der Basketball Champions League, die deutliche Auswärtssniederlage in Vechta und die 75:80-Hinspiel-Pleite von Ende Oktober: Wenn die MHP Riesen Ludwigsburg an diesem Freitagabend bei s.Oliver Würzburg antreten, sind sie gleich mehrfach auf Wiedergutmachung aus. Denn obwohl sie sich im Januar bereits verbessert präsentierten, bekamen die Schwaben nicht die notwendige Konstanz in ihr Spiel.

In Würzburg wartet der aufstrebende Tabellenzwölfte auf die Schützlinge von John Patrick. Nach zuletzt vier Siegen in Serie und dem Erreichen des Achtelfinales im FIBA-Europe-Cup möchte die Mannschaft von Coach Denis Wucherer noch auf den Playoff-Zug aufspringen und das Feld von hinten aufrollen. Verzichten werden die Franken dabei auf Perry Ellis. Der 25-Jährige war Würzburgs zweitbester Korbjäger. Unter der Woche einigten sich beide Parteien jedoch auf eine Vertragsauflösung. Entsprechend geht Würzburg nun mit gebündelten Kräften an den Start. Am Freitag soll, gemeinsam mit den komplett in roter Kleidung erscheinenden Fans sowie den zuletzt ausgefallenen Joshua Obiesie (Grippe), Jordan Hulls (familiäre Gründe) und Kresimir Loncar (Handgelenk), der fünfte Erfolg in Serie gefeiert werden.

Die Riesen haben gegen dieses Anliegen selbstverständlich etwas einzuwenden. Sie möchten die Wut über das Ausscheiden in der Champions Legaue in Energie ummünzen und im eher untypischen Freitagabendspiel den Sieg feiern. Grundlage hierfür dürfte das Verhindern von Distanztreffern sein.