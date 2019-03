Basketball MHP Riesen feiern eine Dreierparty

Bayreuth / bz/ae

Zwischen Medi Bayreuth und den MHP Riesen Ludwigsburg ging es am Sonntagabend in der Basketball-Bundesliga hoch her: Die Schwaben führten mit 21 Zählern, kassierten dann den Ausgleich und siegten letztlich dank einer starken zweiten Hälfte mit 109:81 (41:38). Schon beim Hinrundenduell Mitte Januar hatten die Riesen die 100-Punkte-Marke geknackt und sich zu Hause mit 100:82 durchgesetzt. 15 von 26 Ludwigsburger Distanzwürfen landeten im Korb – eine Erfolgsquote von 58 Prozent. „Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns und ein Sahnetag von der Dreipunktelinie, denn normalerweise werfen wir nicht so gut. Gegen die Zone war es heute wichtig, die offenen Dreier zu treffen“, sagte Gästecoach John Patrick.

Seine Schützlinge machten von der ersten Sekunde an viel Druck in der Verteidigung, erspielten sich bis zur Viertelmitte eine 15:5-Führung (6.) und gingen mit einem 29:10-Vorsprung in den zweiten Spielabschnitt. Das änderte sich aber schnell: Bayreuth griff am Brett besser zu, verteidigte klüger und traf die Würfe besser – plötzlich schmolz der Ludwigsburger Vorsprung dahin. Mitte des Viertels verkürzte Eric Mika den Rückstand auf zehn Zähler (25:35), und kurz vor Schluss der ersten Hälfte sorgte ein Dreier von Adonis Thomas für das 38:41 aus Sicht der Hausherren: Vor der zweiten Hälfte war das Spiel wieder völlig offen.

Feuerwerk in der Offensive

Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte glich Bayreuth zum 41:41 aus, doch beide Klubs drehten nun richtig auf. Auf beiden Seiten ging es nun über die Offensive: Ludwigsburg traf fünf Dreier in den ersten sieben Minuten des Viertels, Bayreuth zündete ebenfalls den Turbo – aber in den Schlussminuten waren es wieder die Schwaben, bei denen es besser passte. Mit 80:67 ging es in die letzten zehn Minuten. Und Ludwigsburg ging nicht vom Gas: Kelan Martin sorgte mit Ballgewinnen für Gegenstöße, die die Riesen hochprozentig verwandelten. Es waren noch fast vier Minuten auf der Uhr, als die Gäste die 100-Punkte-Marke knackten. Am Ende war es ein souveräner Auswärtssieg, in dem die Ludwigsburger vor allem in der zweiten Hälfte offensiv restlos überzeugten. Der Topscorer der Riesen war Martin mit 23 Punkten und vier getroffenen Dreiern.

„Ich bin sehr stolz auf mein Team und freue mich besonders für Aaron Best und Konstantin Klein, die wenig oder gar nicht gespielt haben, aber heute wichtige Impulse gebracht haben“, sagte Patrick. „Am Ende waren wir vielleicht etwas frischer, schließlich musste Bayreuth bereits am Freitag spielen.“