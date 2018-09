Basketball MHP Riesen bestehen Härtetest

Ludwigsburg / bz

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben das letzte öffentliche Testspiel der Saisonvorbereitung gegen den Bundesliga-Rivalen Medi Bayreuth mit 87:83 gewonnen. Vor mehr als 100 Vereinsmitgliedern in der Rundsporthalle zeigte das Team von Coach John Patrick eine gute Leistung und siegte nach 40 umkämpften Minuten verdient.

Ohne Jeff Ledbetter und Lamont Jones – beide trainierten am Samstag nur individuell –, dafür aber mit Karim Jallow, der kurzfristig von der Nationalmannschaft zurückgekehrt war, starteten die Riesen gegen den Viertelfinal-Gegner der Vorsaison. Während die fränkischen Gäste, angeführt von den Guards Kassius Robertson und David Stockton, gut ins Spiel fanden, war bei Ludwigsburg noch Sand im Getriebe. 4:10 lautete das Ergebnis in der vierten Minute. Folglich liefen die Hausherren anfangs einem Rückstand hinterher – und kamen erst in der Mitte des zweiten Viertels zum verdienten Ausgleich.

Spätestens ab diesem Zeitpunkt tat sich auch Malcolm Hill hervor. Der 22-jährige US-Amerikaner schulterte die offensive Verantwortung und erzielte bis zum Seitenwechsel 21 Punkte. Bayreuth fand auf die Korberfolge der Hausherren nur noch wenige Antworten und musste mitansehen, wie die Ludwigsburger die Spielkontrolle übernahmen und das Geschehen kontrollierten. Nach 20 Minuten stand es 47:45 für die Riesen, nach deren 25 bereits 64:55.

Erst zum Ende des dritten Viertels erhielten die Gäste wieder Zugriff zum Spiel. Umgehend verkürzte die Mannschaft von Trainer Raoul Korner auf 70:74 (34.). Doch obwohl sich die Riesen beim Rebound nicht von ihrer besten Seite zeigten, konnte Bayreuth nicht mehr für einen Führungswechsel sorgen. Ludwigsburg kam zu den notwendigen Korberfolgen, verwaltete den Vorsprung und fuhr am Ende einen 87:83-Sieg ein – der sechste Erfolg im siebten Testspiel. Diese Woche trifft das Team von Trainer John Patrick nun noch auf das polnische Team Asseco Gdynia, ehe die Saison anderthalb Wochen später am 29. September (20.30 Uhr) mit dem Pflichtspiel-Auftakt daheim gegen Frankfurt beginnt.

MHP Riesen Ludwigsburg: Hill (27), Radosavljevic (9), Martin (7), Waleskowski (7), Crawford (7), von Fintel (7), Jallow (6), Wilder (6,) McCray (6), Klassen 5.