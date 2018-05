Eishockey Meisterspieler Zientek bleibt

Bietigheim-Bissingen / bz

Geschäftsführer Volker Schoch arbeitet bei den Bietigheim Steelers zügig Vertragsverlängerungen mit Spielern aus dem DEL-2-Meisterkader der Saison 2017/2018 ab. Jetzt hat auch der 24-jährige Benjamin Zientek einen Kontrakt für die kommende Spielzeit unterschrieben. Der pfeilschnelle Außenstürmer geht in seine dritte Saison bei den Steelers, für die er in 126 Spielen 42 Treffer erzielte und 38 Vorlagen lieferte. „Zu gewinnen ist etwas Außergewöhnliches und die Steelers werden für mich immer etwas Besonderes sein. Wir wollen den Titel verteidigen“, kündigt der gebürtige Augsburger an.