Turnen Mehrere Podestplätze für den TV Sersheim

Wiesloch / ge

20 Einzelgymnastinnen sowie zwei Gruppen des TV Sersheim haben sich am fünften Winter-Cup in Wiesloch beteiligt. Der Wettkampf diente zur Vorbereitung für den Schwaben-Cup (ehemals Deutschland-Cup) im März – und um Erfahrung zu sammeln. In der K6 mit der Übung ohne Handgerät belegten die Sersheimer Nachwuchsgymnastinnen drei Treppchenplätze. Maira und Liah Schwartze teilten sich den zweiten Platz, und Julia Stehle wurde Dritte. Rang vier ging an Luisa Maier.

Zweimal Platz zwei

Bei den Kür-Gruppen-Wettkämpfen sprangen zweimal Platz zwei heraus. Das Jugendteam mit Anja Rau, Arisa Schneider, Sarah Scheffel, Mia und Alina Scharnow turnte zum ersten Mal als Gruppe mit dem Handgerät Reifen. Auch das 15+-Ensemble mit Lina Brenner, Paula Kolb, Mailin Widmann und Jasmin Tenzer startete in dieser Zusammensetzung zum ersten Mal und präsentierte die neue Reifenübung für das Jahr 2019. Beide Sersheimer Mannschaften hatten ihre Übungen erst fertiggestellt, sodass es hier und da noch Unsicherheiten und Handgerätverluste gab. In der K8 sicherte sich Anja Rau als beste TVS-Teilnehmerin den dritten Platz, in der K9 wurde Paula Kolb Vierte.