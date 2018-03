Handball Mayerhoffer-Team vergrößert den Vorsprung

Hildesheim / cp

Der Zweitliga-Tabellenzweite SG BBM Bietigheim geht am Samstag um 19.30 Uhr in der EgeTrans-Arena mit einem Vorsprung von fünf Punkten ins Duell mit seinem direkten Verfolger ASV Hamm-Westfalen. Der verlor gegen den nun ebenfalls punktgleichen VfL Lübeck-Schwartau mit 25:27. Zeitgleich gewannen die Bietigheimer beim abstiegsbedrohten VfL Eintracht Hildesheim mit 29:25 (14:15). „In der ersten Halbzeit waren wir fahrig im Angriff und hatten Fehlwürfe. In der zweiten Hälfte hatten wir klare Zuspiele und bessere Torchancen. Da haben wir deutlich besser in der Abwehr und im Angriff gespielt“, fasste der Bietigheimer Coach Hartmut Mayerhoffer die Partie in Hildesheim zusammen. Unterlegt wird seine Aussage mit Fakten: Sein Team ließ im zweiten Abschnitt nur noch zehn Gegentore zu und erzielte 15. Bester Werfer beim Sieger war Martin Marcec mit sieben Treffern. Bei den Gastgebern traf Savvas Savvas, der beste Torschütze der Zweiten Liga, sechsmal.

Haller sorgt für klare Führung

In der „physisch sehr anspruchsvollen“ Partie, so Mayerhoffer, lag die SG BBM mit 4:7 zurück, ging dann mit 8:7 in Führung und ging nach 30 Minuten mit einem 14:15-Rückstand in die Pause. In der zweiten Hälfte drehten die Gäste rasch den Spielstand zu ihren Gunsten, mussten aber beim 20:20, 23:23 und 24:24 jeweils den Ausgleich hinnehmen. Robin Haller brachte sein Team in der 55. Minute mit 25:24 in Führung. Zwei weitere Haller-Tore sowie zwei von Valentin Schmidt verwandelte Siebenmeter sorgten für eine 29:24-Führung. Den Schlusspunkt setzte die Eintracht.

„Wir haben mit klarem Kopf gespielt, mit Emotionen und waren kampfstark. Es war eine starke Teamleistung mit einem guten Torhüter Domenico Ebner“, lobte SG-Coach Mayerhoffer sein Team. „Auch gegen Hamm geht es um zwei Punkte. Wir werden uns wie immer gewissenhaft auf dieses schwere Spiel vorbereiten. Wir brauchen aber auch die Unterstützung der Zuschauer“, sagte Mayerhoffer vor dem Topspiel.