Zwei hochkarätige Personalien hat Eishockey-Zweitligist Bietigheim Steelers noch vor dem Wochenende unter Dach und Fach gebracht. Verteidiger Eric Stephan wechselt von den Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg nach Bietigheim. Und Sturmtalent Max Lukes hat seinen Vertrag im Ellental verlängert.

Der 25-jährige Stephan ist kein Unbekannter im Ellental, denn in der vergangenen Saison spielte er bereits als Leihspieler der Ice Tigers insgesamt achtmal für die Steelers und kam dabei auf drei Torvorlagen. Nun wechselt er fest ins Schwabenland. Stephan wurde in Berlin geboren und wurde im Nachwuchs der Eisbären ausgebildet. Für diese spielte er in der Saison 2009/10 in der DNL. Nach dieser Saison wechselte er nach Düsseldorf, um dort ebenfalls in der besten Nachwuchsliga Deutschlands zu spielen. In seinen vier Jahren am Rhein reifte er zum Jugendnationalspieler heran und absolvierte insgesamt 37 Spiele für die DEG in der DEL, ein Tor und eine Vorlage gelangen dem 1,85 Meter großen Verteidiger dabei.

Jung aber schon viel Erfahrung

Seine ersten Spiele in der DEL2 machte der Linksschütze 2014/15 für Dresden (4 Spiele) und Kassel (47 Spiele). Ein Jahr später gewann er mit den Huskies nach vier dramatischen Finalspielen gegen die Steelers die Meisterschaft mit den Hessen. Sein Weg führte in ein paar Kilometer weiter nach Süden, denn er schloss sich den Löwen Frankfurt an. Auch mit diesen erreichte er das Finale der DEL2, wieder ging es gegen die Steelers und wieder konnte er am Ende den Pokal in die Höhe strecken. Stephan blieb bei den Löwen und er verlor in der Saison 2017/18 das erste Mal eine Playoff-Serie gegen Bietigheim, nämlich das Halbfinale. 17/18 bildete er gemeinsam mit Tim Schüle eines der besten Verteidigerpärchen der Liga – nun sind sie wieder Teamkollegen.

In der vergangenen Saison wechselte Stephan zurück in die DEL nach Nürnberg. Für die Franken spielte er 22 mal in der Liga und sechsmal in der Hockey-­Champions-League. Zwei Tore und einen Assist verbuchte er dabei. Mit 59 DEL-, 234 DEL2-, sechs CHL-Spielen und bereits zwei Meisterschaften verfügt er trotz seiner erst 25 Jahren bereits über jede Menge Erfahrung.

„Mit Eric bekommen wir einen Verteidiger, den wir kennen. Er gehört zu den deutschen Top-Verteidigern in der DEL2. Eric hat uns bereits als Leihgabe aus Nürnberg enorm weitergeholfen. Jetzt ist er zu 100 Prozent ein Steeler und kann all seine Qualitäten für uns abrufen“, freut sich Volker Schoch, Geschäftsführer der Steelers, über den Transfercoup. „Ich freue mich riesig wieder nach Bietigheim zu kommen. Hier hat man immer die Möglichkeit, um die Meisterschaft zu spielen, die auch mein Ziel ist. Schon als ich im Januar hier war, hat es mir sehr gut gefallen. Das Team, die Stadt und die Arena – alles ist top“, zeigt sich auch Stephan von seinem Wechsel nach Bietigheim begeistert. „Volker Schoch hat sich stark um mich bemüht, was mir sehr imponiert hat, denn er hat alles Machbare möglich gemacht. Natürlich freue ich mich auch darauf, wieder mit Tim Schüle zusammenzuspielen, mit dem ich in Frankfurt gut harmoniert habe. Sollte es so kommen, dass wir wieder ein Paar auf dem Eis bilden, freut es mich um so mehr“, so der Verteidiger weiter.

Trotz anders lautender Gerüchte haben es die Steelers auch geschafft, Max Lukes für eine weitere Saison im Ellental zu halten. Der 23-jährige wird somit in seine vierte Saison unterm Viadukt gehen. In seiner bisherigen Zeit kommt der Linksschütze auf 168 Spiele, in denen ihm 24 Tore und 41 Vorlagen gelangen. Der schnelle Aussenstürmer wurde mit den Schwaben 2018 Meister der DEL2.

„Max ist ein junger deutscher Spieler, der immer alles gibt und ein wichtiger Teil unseres Spiels ist. Es freut mich, dass er weiter für die Steelers spielen wird“, sagt Schoch. Der Stürmer selbst zeigt sich auch zufrieden: „Ich freue mich auf meine vierte Saison in Bietigheim. Ich werde alles dafür tun, dass wir in der kommenden Spielzeit unsere Ziele erreichen und an die vergangenen erfolgreichen Jahre anknüpfen.“