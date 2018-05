Eishockey Martinovic und Schoofs bleiben

Bietigheim-Bissingen / cp

Auch in der kommenden Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL 2) bildet Sinisa Martinovic bei den Bietigheim Steelers ein Torhüterduo mit Ilya Sharipov. Der 37-jährige Martinovic bestritt in acht Jahren 322 Spiele für die Steelers und feierte mit ihnen drei Meisterschaften. In der abgelaufenen Saison stand Martinovic in 23 Partien der Hauptrunde und sechs Playoff-Spielen im Tor des späteren Meisters. Vor allem in der Halbfinal-Serie gegen den Titelverteidiger Löwen Frankfurt bot der Routinier überragende Leistungen. „Ich freue mich und bin schon sehr gespannt auf die neuen Mitspieler und den neuen Trainer. Die Vorfreude auf August steigt von Tag zu Tag. Ich werde alles geben und meinen Teil dazu beitragen, dass wir den Titel erneut holen“, sagte Martinovic nach der Vertragsverlängerung.

An Bord bei den Steelers bleibt vom Meisterteam auch René Schoofs, der dienstälteste Bietigheimer Spieler, der damit in seine 18. Saison für die Steelers geht. Schoofs feierte alle vier Titel sowie zwei Pokalsiege mit den Steelers und bestritt 841 Partien. Der 33-Jährige absolvierte in der Saison 2017/2018 für Bietigheim 63 Spiele, in denen der Allrounder fünf Tore erzielte und 25 Torvorlagen lieferte. „Ich bin glücklich, dass ich in der kommenden Saison die Chance habe, den Titel erstmals zu verteidigen“, so Schoofs, der ebenfalls aufs neue Team und Trainer Hugo Boisvert gespannt ist.