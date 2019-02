Eishockey Martinovic patzt in der Verlängerung

Frankfurt / Jan Simecek

Nichts war es mit dem erstmaligen Sprung der Bietigheim Steelers nach dem ersten Spieltag an die Tabellenspitze der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2). Das Team von Trainer Hugo-Boisvert unterlag beim bisherigen Tabellenführer Frankfurt mit 4:5 nach Verlängerung. Neuer Spitzenreiter sind die Lausitzer Füchse, die am Freitag noch mit 1:5 im Ellental untergegangen waren, nun Ravensburg mit 4:0 schlugen.

Mit Frederik Cabana, der sich erstmals seit dem Spiel in Weißwasser am 18. Januar wieder das Steelers-Trikot überstreifte und auch wieder mit Ilya Sharipov, der am Freitag noch krank passen musste, sahen sich die Bietigheimer einem Löwenrudel gegenüber, das ganz offensichtlich nach der 2:5-Schlappe in Bayreuth etwas wiedergutmachen wollte. Das druckvolle Spiel, mit dem das Boisvert-Team Weißwasser nicht zur Entfaltung kommen ließ, war nicht möglich, weil Frankfurt Ähnliches versuchte.

Die erste nennenswerte Chance im Spiel hatte aber Willie Corrin, der direkt von der Strafbank kommend allein auf Bastian Kucis zulief und scheiterte (14.). Besser machte es drei Minuten später auf der Gegenseite Carter Proft. Bei einem Konter hatte er nach einem Querpass von Adam Mitchell freie Bahn und zimmerte die Scheibe aus drei, vier Metern unter die Latte. Allerdings hätte der Treffer womöglich gar nicht zählen dürfen, denn der Bandencheck gegen Cabana, der zur Puckeroberung geführt hatte, sah nicht sauber aus. Cabana blieb auch liegen und musste dann direkt in die Kabine. Er kam nicht mehr zurück aufs Eis.

Frankfurt nutzte den Vorteil der Führung und legte umgehend nach. Nur 26 Sekunden nach dem 1:0 hatte Brett Breitkreuz in der linken Rundung viel zu viel Zeit und Platz, und Nikolai Goc hatte in der Mitte den Schläger nicht auf dem Eis, sodass er nach Pass von Breitkreuz den Schuss von David Skokan nicht verhindern konnte. Sinisa Martinovic hatte aus kurzer Distanz auch keinerlei Abwehrchance.

Schnelles Comeback nach 0:2

Doch die Steelers schüttelten sich kurz und standen sofort wieder auf. Es dauerte keine 90 Sekunden, bis Matt McKnight der Anschlusstreffer gelang. In Überzahl nahm er sich aus ganz spitzem Winkel ein Herz, traf vom Rand des rechten Bullykreises genau ins lange Eck in den Winkel. Diesen Schwung nahm Bietigheim mit in den zweiten Durchgang. Zunächst verpasste Dennis Swinnen bei einem Konter (22.), dann schnappte sich aber Norman Hauner das Spielgerät an der Mittellinie und ließ sich nicht mehr aufhalten, bis die Hartgummischeibe im Netzt zappelte.

Der amtierende Meister hatte nun seine beste Phase, aber Frankfurt meistens Glück. So auch beim 3:2, das quasi aus dem Nichts fiel. Zunächst hatte sich Max Prommersberger in der linken Ecke den Puck abjagen lassen, und Martinovic musste in höchster Not gegen Mike Fischer retten. Das anschließende Bully ging an Frankfurt, und Maximilian Faber jagte das Spielgerät direkt ins Netz (30.). Doch dann hatten auch die Steelers noch ein wenig Dusel. Bei einem Konter scheiterte zwar zunächst McNeely an Kucis und Hauner traf mit dem Nachschuss nur den Pfosten, doch dann stand Shawn Weller goldrichtig und drückte den Abpraller in Stile eines Baseballspielers über die Linie (35.).

Im Schlussdrittel ging es hoch und runter, allerdings zunächst ohne die ganz großen Gelegenheiten. Als Hauner nach einer längeren Drangphase der Frankfurter in der 52. Minute aus spitzem Winkel einfach mal draufhielt und Kucis den Schuss unter dem Schoner durchrutschen ließ, fühlte sich dies deshalb schon wie die Vorentscheidung an. Doch die Gastgeber drehten in den letzten Minuten noch einmal auf, wollten unbedingt den Ausgleich und bekamen ihn, weil sich Bastian Steingroß und Prommersberger nicht einig waren, wer den Puck aus der Gefahrenzone befördern sollte und sich dann gegenseitig behinderten. Matthew Pistili war der lachende Dritte (59.)

In den Schlusssekunden musste Martinovic sein Team dann sogar noch mit einigen tollen Paraden in die Verlängerung retten. Da patzte er dann allerdings, ließ einen Schuss des gebürtigen Bietigheimers Tim Schüle durch die Schoner rutschen. Mitchell war einen Hauch schneller als Top­scorer McKnight und staubte nach bereits 18 Sekunden zum Siegtreffer ab. „Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass es nur ein Punkt geworden ist“, sagte Steelers-Trainer Boisvert nach dem schnellen und bitteren Ende.