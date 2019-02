Leichtathletik Marie Weller und Lion Tür auf dem Vormarsch

Karlsruhe/Frankfurt / mg/ae

Karlsruhe und Frankfurt hießen die Stationen, auf denen sich am Wochenende die LG Neckar-Enz inmitten hochkarätiger Konkurrenz tummelte. Im Rahmen der internationalen Leichtathletik-Meetings in Baden drückte Marie Weller ihre Bestzeit über 1500 Meter. Bei den süddeutschen Meisterschaften in der hessischen Bankenmetropole bewies Lion Tür als Neunter im Stabhochsprung der U 18 seine Klasse. Lisa Durian lief hier über 60 Meter der Frauen in den Bereich der Bestzeit.

In Person von Marie Weller erhielt eine Athletin der LG Neckar-Enz die Einladung, im Rahmen des Internationalen Hallenmeetings in Karlsruhe in einem Lauf der besten Mittelstrecklerinnen der Region anzutreten. Diese Chance nutzte sie, immer in der Führungsgruppe liegend, zu einer neuen Bestzeit. Die U20-Athletin konnte nur einer Kontrahentin im 1500-Meter-Rennen nicht Paroli bieten und überzeugte mit einer neuen Bestzeit von 4:37,84 Minuten als Zweite.

Unterdessen trat Lisa Durian in Frankfurt bei den süddeutschen Meisterschaften über 60 Meter der Frauen an. Sie kam in den Bereich der Bestzeit mit 8,28 Sekunden. Der anvisierte persönliche Rekord fiel noch nicht, da sie nicht so gut auf den ersten Metern wie beim Probestart unterwegs war. Während Tabea Tempel erkrankt gänzlich passen musste, ging Lion Tür (alle TSV Bietigheim) durch eine Erkältung geschwächt im Stabhochsprung der U 18 an den Start. Er stellte sein konstant hohes Leistungsniveau in dieser Hallensaison erneut unter Beweis und belegte mit 3,70 Metern den neunten Platz. Für den Angriff auf seine Bestmarke fehlten ihm dann aber etwas die Körner.

Das LAZ Ludwigsburg durfte sich bei der „Süddeutschen“ über gleich fünf Bronzemedaillen freuen. Kurt Lauer und Charlotte Römer belegten in ihren U18-Finalläufen über 1500 Meter jeweils den dritten Platz. In der gleichen Altersklasse landete Naoéll Hope Häußermann im Hochsprung-Wettbewerb mit 1,70 Metern ebenfalls auf Rang drei. Dasselbe galt für Aileen Kuhn im Kugelstoßen – sie kam auf eine Weite von 14,4 Metern. Auch die Ludwigsburger 4x200-Meter- Staffel schloss ihr Rennen auf dem dritten Platz ab. Das Quartett Lucas Sebastian Steichele, Louis Haueise, Niklas Pysiewicz und Conrad Heinemann beendete seinen Zeitlauf nach 1:35,87 Minuten. Gold holte die Sartgemeinschaft Gelnhausen/Darmstadt (1:34,86), Silber die LG Eintracht Frankfurt (1:35,37).