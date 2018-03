Frauenhandball Malestein ist wieder in Topform und in Torlaune

Malestein ist wieder in Topform und in Torlaune

Blomberg-Lippe / cp

Angela Malestein hat ihren Torriecher zurück. Im zweiten Duell nach ihrer wochenlangen Pause wegen eines Nasenbeinbruchs erzielte die niederländische Nationalspielerin beim 29:23-Sieg der SG BBM Bietigheim bei ihrem ehemaligen Klub HSG Blomberg-Lippe sieben Treffer. Schon am Mittwoch hatte die 25-jährige Rechtsaußen bei ihrem Comeback gegen die Neckarsulmer Sport-Union dreimal getroffen. Da der Thüringer HC am Samstag bei der TuS Metzingen gewonnen hat, bleibt der Abstand des Meisters auf den Tabellenführer bei fünf Punkten. Am 31. März ist der THC in Ludwigsburg zu Gast bei der SG BBM.

Heimspiele der Bundesliga Frauen am Samstagnachmittag sind im ostwestfälischen Blomberg-Lippe meist Festtage. 899 Zuschauer sorgten gegen den deutschen Meister für eine bis auf den letzten Platz besetzte Halle. Sie wurden nicht enttäuscht, denn beide Mannschaften boten gute Unterhaltung. Eine Überraschung durch den Tabellenfünften ließen die Bietigheimerinnen aber nicht zu. Sie spielten vor allem in der zweiten Halbzeit ihre Klasse aus und führten meist mit sechs, sieben Toren, zwischenzeitlich sogar mit neun Treffern Vorsprung. In der Schlussphase ließ dann die Konzentration etwas nach und die Gastgeberinnen kamen durch drei Treffer von Silje Brons Petersen, die damit ihr Torekonto noch auf neun erhöhte, von 20:29 auf 23:29 heran.

Spielführerinnen glänzen

Zur geschlossenen Mannschaftsleistung der Gäste kam die individuelle Klasse von Malestein sowie der beiden Spielführerinnen ihrer Nationalteams, Anna Loerper (Deutschland) und Karolina Kudlacz-Gloc (Polen) hinzu. Sie bestimmten das Geschehen im Rückraum klar und erzielten zusammen 14 Tore. Diesem erfahrenen Duo hatte die HSG Blomberg-Lippe wenig entgegenzustellen. Neben Slje Brons Petersen noch Gisa Klaunig und Tessa van Zjil, die beide je fünfmal erfolgreich waren.

Beim 5:4 lag Blomberg-Lippe letztmals in Führung, danach übernahm der deutsche Meister das Kommando und forcierte die Abwehrarbeit. So wurde aus dem knappen Rückstand bald eine 10:7-Führung. Nach je fünf Treffern auf beiden Seiten führte die SG BBM nach 30 Minuten mit 15:12. Diesen Vorsprung baute das Team von Trainer Martin Albertsen stetig aus und kam über 19:12, 21:14 und 26:18 zum 29:20. „Gratulation an das gesamte Team. Einmal mehr hat es eine sehr fokussierte und überzeugende Leistung gezeigt. Die HSG Blomberg ist ein sehr heimstarkes Team, doch unsere Mannschaft hat diese Aufgabe perfekt gelöst“, lobte Albertsen. Am Wochenende macht die Bundesliga Länderspielpause. Das bedeutet für die Nationalspielerinnen in Reihen der SG BBM Einsätze in ihren Nationalteams.