Wasserball Ludwigsburg will vorne mitmischen

Ludwigsburg / bz

An diesem Samstag (18 Uhr) startet für die Zweitliga-Wasserballer des SV Ludwigsburg die neue Saison. Das Team von Trainer Sven Schulz muss auswärts bei der SGW Rhenania/BW Köln antreten. Neben dem Ligastart steht am Sonntag (11 Uhr) auch noch beim Zweitligisten SC Wasserfreunde Fulda das Duell um den Einzug in die dritte Runde des Deutschen Wasserball-Pokals auf dem Programm. „Wir sind gut vorbereitet und motiviert. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut, die Jungs sind nach der langen Pause richtig heiß“, beschreibt Trainer Sven Schulz die Lage in der Mannschaft.

Bis auf den verletzten Antonio Tadic kann er personell aus dem Vollen schöpfen. „Die Neuzugänge haben sich gut eingelebt. Ich denke, mit ihnen haben wir eine schlagkräftige, homogene Truppe beisammen“, ergänzt Schulz. Seit Mitte August hat er auf den Saisonstart hingearbeitet.

Nur sieben Teams im Unterhaus

Aber nicht nur der SVL-Kader, sondern auch die Deutsche Wasserball-Liga geht mit verändertem Gesicht in die neue Runde. Der SC Neustadt hat seine Mannschaft vor Beginn der Saison abgemeldet. Somit startet die Pro B mangels Nachrücker mit nur sieben Mannschaften. Auch der Modus wurde angepasst. So folgen im April Playoffs der vier bestplatzierten Pro-B-Teams mit den beiden Letztplatzierten der Pro A um den Aufstieg in die Beletage des deutschen Wasserballs. Die letzten drei Klubs spielen den Absteiger in die Zweite Liga aus.

Die Barockstädter möchten sich unter den Top vier einreihen und den nächsten Schritt in der sportlichen Entwicklung des noch jungen Bundesligisten gehen. Der Klub ist sich sicher, dass er oben mitspielen kann. Dass im Kader Potenzial steckt, bewiesen die Spieler bereits im Trainingslager in Eger (Ungarn) und beim Vorbereitungsturnier in Potsdam, wo der SVL gegen die Pro-A-Teams aus Potsdam, Neukölln, Plauen und den Pro-B-Kontrahenten SC Wedding gut mithielt und den zweiten Platz holte.

Die SGW Rhenania Köln, der Mitaufsteiger der vergangenen Saison, hat sein Team ebenfalls verstärkt. Die Bilanz gegen die Kölner ist mit einem Sieg und einem Unentschieden in der vergangenen Runde positiv. Dies soll aus Sicht der Ludwigsburger auch möglichst so bleiben. Allerdings weist der SVL die ihm zugesprochenen Favoritenrolle in der Pro B von sich. „Wir wissen, dass uns in dieser Runde kein Gegner mehr unterschätzen wird. Wir sind aber bereit, die Herausforderung anzunehmen und brennen darauf, uns zu beweisen,“ beschreibt Mannschaftskapitän Adrijan Jakovcev die Stimmung im Bundesliga-Team.