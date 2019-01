Wasserball Ludwigsburg schafft Pokalüberraschung

Ludwigsburg / bz

Der SV Ludwigsburg setzt sich im Achtelfinale des deutschen Wasserballpokals gegen den Pro-A-Vertreter SG Neukölln Berlin durch. Nach hartem Kampf gewinnen die Ludwigsburger mit 14:8 und schaffen damit Historisches.

Nach 18 Jahren Abstinenz qualifizieren sich die Bundesligawasserballer des SV Ludwigsburg wieder für die acht besten Mannschaften im deutschen Pokalwettbewerb. Es wurde im Vergleich zu den Spielen der Pro B sehr körperbetont gespielt. Davon zeugen insgesamt 28 Ausschlüsse. Die Barockstädter ließen sich davon aber nicht einschüchtern. Spätestens im zweiten Viertel setzten sie sich mit Cleverness und individueller Klasse im Angriff durch.

Die SG Neukölln Berlin war des Öfteren mit Center Timo van der Bosch und Torjäger Deni Cerniar überfordert. Wurde van der Bosch doppelt oder gar dreifach gedeckt, schoss Cerniar aus der zweiten Reihe den SVL in Front, was ihm dreimal in Folge zum 4:2, 5:2 und 6:3 gelang. Wechselten die Gäste die Verteidigungsvariante und markierten Cerniar und seine Mitspieler enger, ließ van der Bosch seinem Gegenspieler keine Chance und netzte dreimal sehenswert aus kurzer Distanz ein.

Neukölln verzweifelt an Pisk

Regelrecht zur Verzweiflung brachte zudem SVL-Torwart Ivan Pisk die Berliner Angreifer mit seinen Paraden. Nur dreimal musste er bis zum zweiten Viertel hinter sich greifen und drückte auch nach der Halbzeitpause dem Defensivspiel der Gastgeber weiter seinen Stempel auf.

Mit schnellen Abschlüssen und konditioneller Überlegenheit zog die Mannschaft um Kapitän Adrian Jakovcev vorentscheidend auf 9:4 davon. Nach der 11:7-Führung wurde das Spiel von den Gästen zunehmend härter geführt, wovon sich die Barockstädter jedoch nicht aus der Ruhe bringen ließen. Sie spielten die letzten Minuten routiniert runter.

Im Viertelfinale gegen Duisburg

Nach diesem Coup trifft der SV Ludwigsburg am 2. März im heimischen Stadionbad auf den Vorjahresvierten ASC Duisburg. Auf die Ludwigsburger Wasserballer wartet damit im Viertelfinale das nächste Pro-A-Team. Ein weiterer Sieg und Ludwigsburg steht im Final-Four-Turnier. Dies wäre dann erstmalig in der 111-jährigen Geschichte des Schwimmvereins und ein weiterer historisch Meilenstein.

SV Ludwigsburg 08: Pisk; Katusa, Kraut (1), Thran, Prosiniklis (2), van der Bosch (3), Aleksic, Vukicevic, Tadic (1), Cerniar (3), Jakovcev (3), Mijatovic (1), Zugic.