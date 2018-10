Reitsport Ludwigsburg räumt auf Heimturnier ab

Ludwigsburg / Delia Alf

Beim Juniorenturnier des RFV Lufwigsburg zeigten rund 128 junge Reiter und ihre 141 Pferde und Ponys ihr Können. An zwei Tagen wurden den Teilnehmern 13 Prüfungen geboten, die die Sparten der Dressur, des Springreitens und der Vielseitigkeit abdeckten.

Svenja Duhme mit Pony Max und Hannah Linsenmaier mit Pony Nelson, beide vom RFV Ludwigsburg, starteten zum ersten Mal in der Kombinierten Prüfung. Duhme legte in der Geländeritt-Prüfung einen hervorragenden Start hin und entschied die erste Prüfung für sich. In der Dressur lief es für beide Ludwigsburgerinnen gut. Im abschließenden Springparcours ritt Duhme auf Platz, was in der Gesamtabrechnung den Sieg bedeutete. Linsenmaier kam auf Rang drei und wurde insgesamt Vierte.

Emily Krauß und Tintorette starteten ebenfalls für den RFV. Sie gewannen den Springreitwettbewerb mit einer Wertnote von 8,0. Lisa Hack mit Gladdys Girl und Jennifer Jäckel mit Dayniera sicherten sich in der L-Dressur auf Kandare Platz zwei und drei. Gewonnen hat diese Prüfung Emelie Ellingen vom RFV Münchingen mit Gandalf. Die M*-Dressur am Sonntagvormittag entschied die Ludwigsburgerin Felicitas Frücht und ihr Solitair S für sich. Platz drei und vier gingen an Jennifer Jäckel und Lisa Hack. Den zweiten Platz belegte Emilie Ellinger aus Münchingen mit Santiago.

Die Jüngsten des Vereins gingen ebenfalls erfolgreich an den Start: Lotta Paul gewinnt mit ihrer Ars Poetica ihre Abteilung im Reiterwettbewerb. Katharina Mallee mit Pony Baileys sicherte sich ebenfalls die goldene Schleife. Helen Hildenbrand und Pony Kira holten in der Führzügelklasse den dritten Platz.

Laura Neumann aus Bietigheim-Bissingen gewann mit Florencio junior die E-Dressur mit einer Wertnote von 8,3, und wurde Zweite in der A**-Dressur. Gewonnen hat letztere Zinovia Kokinakias vom RV Waiblingen auf Sophia von M.