Fußball Lorch trifft gegen Ex-Klub

Wiesbaden / ae

Die Drittliga-Fußballer der SG Sonnenhof Großaspach haben das Toreschießen offenbar verlernt. Am Dienstagabend blieben sie zum dritten Mal in Folge ohne Treffer. Schlimmer noch: Auch hinten stand im Duell beim SV Wehen Wiesbaden nicht die obligatorische Null. Mit 0:2 musste sich die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann geschlagen geben. Damit rutschte die SG auf Platz 16 ab, in Tuchfühlung zur Abstiegszone. Sollten an diesem Mittwoch die Kellerkinder aus Cottbus und Aalen punkten, fällt Großaspach sogar auf einen Fahrstuhlrang gen Regionalliga zurück.

In der ersten Hälfte waren die Gäste die stärkere Elf. Die beste Chance vergab Makana Baku, der den Ball knapp über die Latte schoss (38.). Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte ausgerechnet ein ehemaliger Sonnenhof-Kicker die Wiesbadener in Führung: Jeremias Lorch köpfte eine Ecke von Routinier Alf Mintzel zum 1:0 ein (57.). Der Treffer verlieh dem vom früheren Aspacher Coach Rüdiger Rehm trainierten SVWW Flügel. Für die endgültige Entscheidung sorgte Manuel Schäffler, der den Ball nach einem Zuspiel von Daniel-Kofi Kyereh zum 2:0 ins leere Tor drückte.

SG Sonnenhof Großaspach: Broll – Pelivan, Leist, Burger ­– Choroba (78. Gehring), Bösel, Hingerl, Thermann – Baku, Owusu (69. Binakaj), Hercher.