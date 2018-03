Frauenhandball Loerper wirft den Meister zum Sieg

cp

In Zeiten der Derbys zwischen Spitzenmannschaften aus Bietigheim-Bissingen und Teams aus dem Unterland besiegte die SG BBM Bietigheim am Mittwochabend in der Halle am Viadukt in der Handball-Bundesliga der Frauen die Neckarsulmer Sport-Union mit 26:20 (14:7). Dabei hatte der deutsche Meister nach einer meist überlegen geführten ersten Halbzeit und einer 14:7-Führung noch Mühe, denn die Gäste holten bis zur 36. Minute bis auf 12:14 auf. Am Ende setzte sich die SG BBM aber dann doch deutlich durch. Da zeitgleich der Tabellenführer Thüringer HC sein Heimspiel gegen die HSG Blomberg-Lippe, bei der die SG BBM am Samstag zu Gast ist, mit 36:30 gewann, bleibt der Fünf-Punkte-Rückstand der Bietigheimerinnen bestehen.

Giegerich hält stark

Die Neckarsulmer Sport-Union durfte sich anfangs über eine 2:0-Führung freuen. Nele Riemer mit einem verwandelten Siebenmeter und einem haltbar scheinenden Wurf hatte zweimal ins SG-Tor getroffen. Dann allerdings leistete sich das Team von Trainerin Anamaria Ilyes Abspielfehler und technische Unzulänglichkeiten und fing sich Gegentreffer. Da konnte auch die mehrfach glänzend haltende Ann-Cathrin Giegerich im Tor nichts mehr ausrichten. Bei Bietigheim stand die Abwehr sicher, Torhüterin Valentina Salamakha bekam mehrfach ihre Hände an den Ball und die Angriffsmaschine des deutschen Meisters kam auf Touren. Aus einem 2:3-Rückstand machten die Gastgeberinnen ein 8:3. Angela Malestein traf bei ihrem Comeback nach einem Nasenbeinbruch mit ihrer ersten Aktion rotzfrech und legte zwei weitere feine Treffer nach. Auch Fie Woller gelang nach einem Zuspiel ihrer Schwester Cecilie Woller ein toller Treffer ins kurze Eck. Immer wieder streuten die Bietigheimerinnen technische Feinheiten ein. Für die Tore aus dem Rückraum waren Karolina Kudlacz-Gloc und Anna Loerper zuständig. Nationalmannschaftskapitänin Loerper war mit acht Treffern beste SG-Werferin.

Nur vier trfffen für die Gäste

Während sich die 26 Bietigheimer Treffer auf neun Spielerinnen verteilten, waren für die 20 Tore der Gäste nur vier Spielerinnen verantwortlich. Alleine die Hälfte davon erzielte Nele Reimer. Sie und ihr Team blieben nach dem guten Auftakt lange torlos und schaffte in den ersten 30 Minuten nur insgesamt sieben Treffer. Das Angriffsverhalten der Sport-Union änderte sich mit Beginn der zweiten Halbzeit. Je zwei Tore von Seline Ineichen und Reimer sowie ein Tor von Luisa Gerber sorgten für den Zwischenstand von plötzlich nur noch 14:12 für die SG BBM. Trainer Martin Albertsen rief seine Spielerinnen zu einer Ansprache an die Seitenlinie. Danach lief es besser, und der Vorsprung wuchs beim 19:14 wieder auf fünf Treffer an.

Die Partie blieb aber eine zähe Angelegenheit, weil der Tabellenzweite und Titelverteidiger nicht die spielerische Leichtigkeit versprühte und sich Neckarsulm in der Defensivarbeit gesteigert hatte und zudem seine Torquote erhöhte. Die bis dahin sichere Siebenmeterschützin Reimer scheiterte in dieser Phase mit einem Strafwurf und dem Nachschuss an Tess Wester. Sie war bereits die dritte Torfrau nach Salamakha und Nicole Roth, die zum Einsatz kam.

Mit einem Doppelpack zum 25:17 baute Antje Lauenroth den Vorsprung der SG BBM auf acht Tore aus und leitete eine Schlussphase ein, in der ihrem Team nur noch ein Treffer gelang. Den erzielte Loerper zum 26:18. Neckarsulm dagegen gelang nach einer Auszeit drei Treffer durch Ineichen, Reimer und Mia Moldrup und damit ein versöhnlicher Abschluss mit einem erträglichen Endergebnis von 26:20.

„Natürlich bin ich mit Phasen der zweiten Halbzeit nicht so glücklich. Was zählt sind aber die zwei Punkte. Jetzt liegt der Fokus auf Blomberg“, meinte SG-Trainer Albertsen