Fußball Löchgau verspielt Sieg in der Nachspielzeit

Löchgau verspielt Sieg in der Nachspielzeit

Jan Fedra

So ist der Fußball“ – darin waren sich Thomas Herbst und Adrian Philipp nach dem Abpfiff im Verbandsliga-Spiel zwischen dem FV Löchgau und dem FC Wangen einig. So richtig konnten aber auch die Trainer nicht erklären, was sich in den Schlusssekunden beim 3:4 auf dem Löchgauer Kunstrasenplatz zugetragen hatte.

Zuvor hatten die Gastgeber gut ins Spiel gefunden, verloren Mitte der ersten Hälfte aber den Faden und gingen folgerichtig mit einem 0:1-Rückstand in die Kabinen. Im zweiten Durchgang ging es hin und her. Es fielen sechs weitere Treffer, der FVL hatte die drei Punkte schon so gut wie sicher – bis zur Nachspielzeit. Dann schlugen die Gäste noch zweimal zu und gewannen das Schlüsselspiel im Abstiegskampf mit 4:3.

„Wenn es in der 91. Minute 3:2 für uns steht, dann müssen wir das natürlich über die Zeit bringen. Da musst du schauen, dass du die Aktionen des Gegners früh oder anders unterbindest“, sagte FVL-Coach Herbst. „Das ist eine Niederlage, die man so erst einmal verkraften muss.“

„Hinten raus ist es einfach Glück“, so Wangens Trainer Philipp zur turbulenten Schlusssequenz. „Über das gesamte Spiel gesehen war es ein verdienter Sieg – der in diesem Fall aber auch glücklich war, weil zweimal jemand richtig stand. Wir haben diese Saison schon genug Pech gehabt, darum tut das gut.“

Die Anfangsphase dominierten die Platzherren, die spielerisch besser waren als die Allgäuer. Das änderte sich ab der 20. Minute. Erst tauchte Mario Vila Boa völlig frei vor Markus Brasch auf (24.), dann Simon Wetzel (27.) – beide Hochkaräter blieben ungenutzt. Stattdessen ging Wangen mit einem eher verpönten Schuss von Okan Housein mit der Fußspitze in Führung (29.), weil Brasch die Sicht verdeckt war. In dieser Phase lief beim FVL gar nichts zusammen. Er konnte froh sein, nicht mit einem höheren Rückstand in die Pause zu gehen.

Nach forschem Löchgauer Wiederbeginn folgten auch in Abschnitt zwei schnelle Schockmomente. Moritz Haile schätzte einen Pass falsch ein, Vila Boa ging dazwischen und setzte Kapitän Wetzel ein. Der war frei durch, Brasch riskierte beim Herauslaufen alles – und erwischte Ball und Gegner, Schiedsrichter Danny Kapell entschied auf Strafstoß. Den halbhoch geschossenen Versuch von Fabian Eninger parierte der Löchgauer Schlussmann (49.).

Asare gelingt der 1:1-Ausgleich

Es war der Auftakt für die Aufholjagd der Gastgeber. Sechs Minuten später lenkte Jonas Müller den Ball nach einer scharfen Flanke von Terry Asare zum 1:1-Ausgleich ins eigene Netz (55.). Löchgau drückte weiter, den nächsten Treffer erzielte aber wieder Wangen: Riccardo Macorig kam im Strafraum zu spät gegen Housein, wieder zeigte Kapell auf den Elfmeterpunkt. Friedrich verwandelte sicher ins rechte Eck (61.).

Doch die Roten kamen nochmals zurück. Tim Schwara setzte sich klasse gegen zwei Gegenspieler durch, drang in den Strafraum ein, wo er in die Zange genommen wurde – der dritte Elfmeter, diesmal für den FVL. FC-Keeper Julian Hinkel sprang nach rechts, Peter Wiens zielte nach links – das 2:2 (69.).

Nun entwickelte die Herbst-Elf Lust auf mehr. Ein abgefälschter 20-Meter-Schuss des eingewechselten Pascal Wolter senkte sich auf die Latte (72.). Zwei Minuten später die erstmalige Löchgauer Führung: Wiens bediente nach starkem Solo Schwara, und der schloss mit dem zweiten Kontakt überlegt zum 3:2 ab.

Als der Heimsieg für den Tabellendreizehnten in greifbarer Nähe schien, schockte das Schlusslicht den FVL mit zwei Treffern in der Nachspielzeit. Zuerst stand Wetzel richtig und stellte per Abstauber auf 3:3 (90.+4). Sekunden später kam Enes Demircan nach einem langen Einwurf zum Abschluss und erzielte aus der Drehung den nicht mehr für möglich gehaltenen 4:3-Siegtreffer für den FCW.