Handball Link wirft SG BBM Sekunden vor Schluss zum ersten Sieg

Bietigheim-Bissingen / Von Andreas Eberle

Das war der Derby-Wahnsinn. Vier Sekunden vor Spielende warf Spielmacher Jonas Link die SG BBM Bietigheim am Sonntag zum Sensationssieg gegen Altmeister Frisch Auf Göppingen. Dank einer grandiosen ersten Hälfte setzte sich der Aufsteiger mit 30:29 durch und holte die ersten beiden Zähler in der Bundesliga-Saison 2018/2019 – ausgerechnet im schwäbischen Duell gegen Göppingen mit dem langjährigen SG-Trainer und Aufstiegsmacher Hartmut Mayerhoffer an der Seitenlinie. Damit wiederholten die Bietigheimer ihren Coup aus dem ersten Erstliga-Jahr, als sie 29:25 gewannen. Die SG BBM reichte mit dem Derbytriumph die rote Laterne an die Eulen Ludwigshafen weiter und steht nun auf Rang 17. „Wir kämpfen immer als David gegen Goliaths und dürfen den Glauben an uns nie verlieren. Heute ist die Mannschaft mit der festen Überzeugung aufs Feld gegangen, dass sie dieses Spiel gewinnt. Das muss man nach fünf Niederlagen erst einmal hinbekommen“, lobte Trainer Ralf Bader seine Stehaufmännchen.

Kapitän schlägt sechsmal zu

Vor den 3008 Zuschauern in der EgeTrans-Arena avancierte Domenico Ebner in der ersten Hälfte zum großen Rückhalt der Bietigheimer. Der italienische Nationaltorhüter der SG zeigte allein da acht Paraden und stach seinen Göppinger Kollegen Primoz Prost um Längen aus. Da auch Ebners Vorderleute diesmal nicht nur kämpferisch überzeugten, sondern auch spielerisch, sprangen für den Außenseiter letztlich zwei Bonuspunkte im Abstiegskampf heraus. Kapitän Patrick Rentschler ging mit gutem Beispiel voran. Der Kreisläufer und Abwehrchef war mit sechs Treffern der Topwerfer seines Teams, gefolgt von Link und Siebenmeter-Spezialist Christian Schäfer mit je fünf Toren.

Zur Pause lag der Aufsteiger nach einer denkwürdigen Vorstellung schon mit 17:11 vorne. Die favorisierten Mayerhoffer-Schützlinge begannen zwar konzentriert und mit einer 3:1-Führung (4.), doch danach ließ ihre Effektivität stark nach. Auch die Frisch-Auf-Abwehr wirkte nicht sonderlich sattelfest. Dagegen wuchs bei den SG-Handballern mit jedem Treffer das Selbstbewusstsein. Die Gäste schienen überrascht von dem mutigen Auftritt des Schlusslichts und gerieten bis zur Pause völlig aus dem Tritt. Mit dem herausragenden Ebner im Rücken vergrößerte sich der Vorsprung bis zur Pause auf sechs Tore – so hoch hatte der Neuling in dieser Saison noch nie geführt.

Bisher war es freilich immer so, dass die SG BBM 30, 40 Minuten mithielt – und dann einbrach. Sollte sich das auch im Kräftemessen mit dem württembergischen Rivalen wiederholen? Auch diesmal sah es wieder danach aus. Die Gäste kamen mit Wut im Bauch aus der Kabine. Tor um Tor holte der vierfache Europapokalsieger auf. Nach Axel Gollers Treffer zum 24:26 (47.) war das Bietigheimer Polster auf zwei Tore geschrumpft. Spätestens jetzt verausgabten sich auch die Fans in beiden Lagern und verwandelten die Halle in einen Hexenkessel.

FA-Linksaußen Ivan Sliskovic verkürzte gar auf 25:26 für Göppingen (48.), worauf Bader seine zweite Auszeit nahm und die SG-Spieler auf eine dramatische Endphase einschwor. Die Partie war endgültig zur Nervenschlacht geworden. Im Brennpunkt standen dabei die Schiedsrichter Suresh und Rames Thiyagarajah die insgesamt 18 Siebenmeter pfiffen und 13 Zeitstrafen aussprachen – die meisten (9) gegen Frisch Auf. „Sicherlich waren die Schiedsrichter heute nicht gegen uns“, gab Bader später zu.

Müller pariert zwei Siebenmeter

Beide Seiten hatten inzwischen ihre Torhüter gewechselt. Ebner-Ersatz Jürgen Müller vollbrachte gleich zwei Heldentaten, indem er die Siebenmeter von Kresimir Kozina und Marcel Schiller parierte (52./54.). Die SG BBM behauptete den knappen Vorsprung – bis der Ex-Bietigheimer Marco Rentschler einen Siebenmeter zum 28:28 verwandelte und kurz darauf sogar das 29:28 nachlegte (58.). Jan Döll konterte mit dem 29:29 (59.). Es kam zum Showdown, bei dem Link mit seinem Last-Minute-Treffer den SG-Heimsieg perfekt machte. Der Rest war nur noch grenzenloser Jubel in Blau und Rot.