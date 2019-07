Die Sommersaison neigt sich für die Leichtathleten dem Ende entgegen. Die LG Neckar-Enz und die Sportvereinigung Bissingen zeigten bei den Regionalmeisterschaften im Einzel der Schüler A, Jugend und Aktiven in Stuttgart noch einmal starke Leistungen. Das Topresultat lieferte aber das 4x400-Meter-Junioren-Quartett der LG bei den deutschen Staffelmeisterschaften in Rhede: Clemens Schober, Michael Mahl, Marius Abraham und Jonte Fischer wurden in einer Saisonbestzeit Dritter.

DLV vergibt keine Medaillen

Auf Startläufer Schober (Spvgg Besigheim) war dabei wie gewohnt Verlass. Als Dritter erfolgte die Übergabe auf Mahl (VfL Gemmrigheim). Dieser hielt die Staffel als Vierter auf Tuchfühlung zu den Medaillenrängen. Abraham (TSV Bönnigheim) wahrte taktisch klug den Kontakt zu den davor liegenden Mannheimern. Fischer (VfL Gemmrigheim) besorgte den Rest. Bereits nach 150 Metern griff er erfolgreich an und führte somit die LG Neckar-Enz in 3:20,81 Minuten zu Bronze – wobei der DLV bei dieser Staffel-DM überhaupt keine Medaillen zur Verfügung gestellt hatte. „Das ist sehr schade für die Athleten. Unsere Sprinter waren schon sehr enttäuscht. Eine Medaille hat man schließlich ein Leben lang“, sagte Thomas Riegraf, der Trainer des LG-Quartetts.

Bei den Regionalmeisterschaften im Stadion „Festwiese“ in Stuttgart erwischte Lisa Durian (TSV Bietigheim) zum Saisonabschluss einen guten Tag. Der Titel im Stabhochsprung ging mit der Einstellung der Bestleistung von 3,00 Meter an sie. Nah an ihre Bestleistung heran kam sie über 100 Meter Hürden, die sie in 16,29 Sekunden zurücklegte. Hier wurde sie genauso Vizemeisterin wie zuvor beim Kugelstoßen. Mit einer sehr guten Serie näherte sie sich im besten Versuch mit 10,61 Metern bis auf wenige Zentimeter ihrem persönlichen Rekord. Kaja Naujoks (TSV Bönnigheim) stieß im letzten Durchgang so weit wie seit langer Zeit nicht mehr. Mit 10,38 Metern belegte sie Platz drei.

Doppelsieg im Stabhochsprung

Katja Noller (TSV Bietigheim) schob sich als Vorlauf-Achte im Finale über 100 Meter der U18 noch auf Rang vier mit ihren 13,47 Sekunden. Über 200 Meter überquerte sie nach verhaltenem Beginn mit einer guten Zielgeraden in 27,91 Sekunden ebenso als Vierte den Zielstrich. Dritte wurde Hannah Strasser (TSV Bietigheim) im Weitsprung der W15. Mehr als 4,27 Meter verschenkte sie bei der Landung. Bei der W14 gab es im Stabhochsprung einen Doppelsieg für die LG Neckar-Enz. Sowohl Joy Kessler als auch Tina Pfitzenmaier (beide Spvgg Besigheim) stellten mit 2,50 und 2,40 Metern neue Bestleistungen auf. Niklavs Balodis (TSV Bönnigheim) scheiterte im Hochsprung der M 14 erst an der Einstellung der persönlichen Bestmarke. Mit 1,50 Meter wurde er Vierter.

Die Spvgg Bissingen verbuchte vier Regionalmeister-Titel, vier Vizemeisterschaften und viele persönliche Bestleistungen. Den ersten Titel erreichte die 20-jährige Marina Stähle in der Frauenklasse mit 4,83 Metern beim Weitsprung. Im Hochsprung kam mit 1,45 Metern ein zweiter Platz für sie dazu. Der 15-jährige Adrian Diegmann versuchte sich nach langer Zeit wieder einmal beim Weitsprung und holte sich mit starken 5,44 Metern den Titel. Vizemeister wurde er im 100-Meter-Rennen mit einer verbesserten Zeit von 12,11 Sekunden. Der dritte Bissinger Titel ging an die 15-jährige Carla Treß, die im Hochsprung wieder ohne Fehlversuch bis zur Höhe von 1,53 Meter sprang, die nächste Höhe aber wieder ganz knapp verfehlte.

Der 18-jährige Robin Kurz glänzte im Speerwurf. Mit einer Weite von 43,70 Metern wurde er Regionalmeister. Ein zweiter Platz im Kugelstoßen mit 10,98 Metern und ein vierter Platz im Diskuswurf mit 28,80 Metern kamen noch dazu. Zum vierten Vizemeister der Spvgg avancierte Kelvin Wittmer in der Männerklasse beim Speerwerfen. Er verfehlte mit der Weite von 49,48 Metern nur knapp die 50-Meter-Marke. Der 15-jährige Philip Masuch versuchte sich nach langer Zeit wieder im Hochsprung, verbesserte sich auf 1,63 Meter und wurde Dritter.