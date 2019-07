Als am Samstagabend der Startschuss zum 10 000­-­Meter-Lauf fiel, sahen die Zuschauer das beste Teilnehmerfeld seit Bestehen des Ludwigsburger Citylaufs. Bei den Frauen bekam die souveräne Vorjahressiegerin und vielfache Deutsche Meisterin, Sabrina Mockenhaupt (LT Haspa Marathon Hamburg), mit der Siegerin von 2016, Isabel Leibfried (Therapie Reha Bottwartal) ernstzunehmende Konkurrenz. Und auch das männliche Läuferfeld versprach ein heißes Rennen um den Sieg in der Barockstadt: Der aktuelle Deutsche Vizemeister über 10 000 Meter, Sebastian Hendel (LG Vogtland), sowie Thorben Dietz (LG Filstal) und Simon Stützel (LG Region Karlsruhe) forderten den Altmeister und Vorjahresgewinner Arne Gabius heraus. Für Gabius war war die Konkurrenz tatsächlich etwas zu stark. Er musste Hendel am Ende den Vortritt lassen. Mockenhaupt ließ sich dagegen nicht beeindrucken und setzte sich wieder durch.

Der 38-jährige Arzt und Profiläufer Gabius, wohnhaft in Stuttgart-Stammheim und startend für das Therapie- und Reha-Zentrum Bottwartal, gewann den Ludwigsburger Citylauf bereits dreimal. Diesmal peilte er – ebenso wie seine hochklassige Konkurrenz – einen neuen Streckenrekord an, der bislang bei 29:59,8 Minuten lag und von Jan Fitschen im Jahr 2012 aufgestellt wurde. Was durchaus ein hartes Stück Arbeit werden sollte an diesem schwül-warmen Samstagabend. So sagte Mockenhaupt kurz vor Rennbeginn: „Heute würde ich lieber tanzen als laufen.“ Die ebenfalls 38-jährige Siegerländerin, schon seit langem ein Star in der Läuferszene, wurde einem breiten Publikum durch ihre diesjährige Teilnahme bei „Let’s Dance“ bekannt.

Um 20 Uhr fiel der Startschuss zum Highlight des 21. Ludwigsburger Citylaufs. Gut 1600 Läufer machten sich auf den Weg, den Zehn-Kilometer-Lauf der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim vor den Augen der zahlreichen Zuschauer zu bewältigen. Schnell setzten sich die Topläufer vom Feld ab, und es kristallisierte sich ein Führungsduo um Gabius und Hendel heraus. Bei den Frauen wurde Mockenhaupt von Leibfried unter Druck gesetzt. Die 28-Jährige schien sich einiges vorgenommen zu haben.

Streckenrekord früh erkennbar

Beim Blick auf die Uhren wurde schnell klar: Das wird ein neuer Streckenrekord. „Es war ein Auf und Ab mit vielen Positionskämpfen bis zum letzten Meter“, blickte Gabius zurück. Am Ende unterbot er den bisherigen Rekord sogar um mehr als sechs Sekunden. Doch Hendel setzte sich dennoch ab und übertrumpfte Gabius um weitere 18 Sekunden. Der neue Rekord des Laufes in der Barockstadt lautet damit 29:35 Minuten. „Ich hatte ja nicht nur meine eigenen Erwartungen, sondern auch die meiner Frau zu erfüllen“, scherzte der Sieger aus Sachsen. Dessen Ehefrau Kristina, die zu den besten Läuferinnen des Landes gehört, musste kurzfristig absagen, da sie zuvor einige Tage im Krankenhaus verbracht hatte. Dritter Mann im Ziel war Thorben Dietz, und auch er unterbot mit seinen 29:56 Minuten noch die Bestzeit von 2012. Für Gabius bleibt der Streckenrekord in der Altersklasse M35, Dietz setze eine neue Bestmarke in der Altersklasse M30.

Nach 35:57 Minuten erreichte Mockenhaupt als erste Frau das Ziel. Sie blieb zwar gut zwei Minuten über ihrer letztjährigen Zeit, distanzierte dennoch Leibfried um 27 Sekunden. Dritte wurde Lina Kabsch (LAZ Ludwigsburg), die 3:36 Minuten hinter der Gewinnerin lag. Bei der Siegerehrung gab die stets gut gelaunte Mockenhaupt dann zur Freude der Anwesenden noch eine kleine Tanzeinlage und sagte: „Es war eine geile Stimmung.“

Obwohl es für Gabius nicht zum Sieg reichte, gab sich der gebürtige Hamburger zufrieden. „Es hat viel Spaß gemacht. Das war für die Zuschauer der beste Lauf der letzten Jahre“, zog er Bilanz. Für Hendel war der Triumph in Ludwigsburg ein weiterer Schritt, um sich für sein großes Ziel in Stellung zu bringen: Die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.