Handball Lange Ausfallliste

Bönnigheim / az/sim

Zum zweiten Heimspiel des Jahres empfangen die Handballerinnen des TSV Bönnigheim an diesem Samstag (20 Uhr) in der Baden-Württemberg-Oberliga den Aufsteiger TuS Steißingen. Nach der ernüchternden Heimniederlage gegen den Drittletzten HSG Mannheim treffen die Bönnigheimerinnen nun auf ein Team aus dem oberen Drittel der Tabelle. Die Bönnigheimer Männer haben da eine etwas einfachere Aufgabe. Sie spielen bereits um 17.30 Uhr beim Viertletzten TSV Schmiden 2.

Das Hinspiel gegen den derzeitigen Tabellenvierten haben Bönnigheimerinnen im Hinspiel deutlich mit 34:23 gewonnen. Danach hat sich der Aufsteiger aber an der Tabellenspitze festgesetzt und hat nur zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Wolfschlugen. Betrachtet man dazu die Bönnigheimer Situation nach dem gegen Mannheim, dann stehen die Vorzeichen auf einen erneuten Punktgewinn äußerst schlecht. „Nach dem erschreckend schlechten Start in das neue Jahr ist die Mannschaft gewillt, die schlechten Eindrücke des Mannheim-Spiels vergessen zu machen. Die Voraussetzungen dazu sind allerdings denkbar schlecht, da wir auf Sandra Graner, Sina Häberlen und Alice Vilara-Heipl verzichten müssen. Hinter dem Einsatz von Caro Krieg und Lena Rupertus steht außerdem ein Fragezeichen“, so TSV-Trainer Stefan Martin.

Nebenbei plant der TSV Bönnigheim schon eifrig für die neue Saison. Katja Kerner vom TSV Nordheim ist der nächste Neuzugang. Die 21jährige Studentin spielt aktuell ihre vierte Saison bei den Nordheimerinnen in der Württembergliga. Ihre Jugend und ein Aktivenjahr absolvierte sie bei der Neckarsulmer Sportunion. Kerner wird den Rückraum verstärken und ist auf allen drei Positionen einsetzbar.