Nach zuvor drei Niederlagen in Folge gab es für Fußball-Landesligist FV Löchgau am vergangenen Wochenende endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Nach dem 2:1-Sieg in Obersontheim geht es für den FVL nun am Samstag (15.30 Uhr) darum, nachzulegen. Dann erwartet die Mannschaft von Thomas Herbst den T...